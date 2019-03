Las abuelas chefs sacan sus ollas a la calle

Ataviadas con gorro y delantal, las abuelas han tomado las calles de Santa Cruz de Tenerife para enseñar a cocinar fácil, sano y rápido a todo aquel que quiera dedicar tres horas del fin de semana a aprender este arte. Pilar García Padrón y Julia González son dos abuelas y vecinas del Barrio de Salamanca que ayer se encargaron de trasladar sus conocimientos culinarios a un grupo compuesto por 17 personas dispuestas a instruirse.

Tras la instalación de la gran carpa que acogería los calderos, sartenes, electrodomésticos, los alimentos y condimentos necesarios para preparar las recetas, estas dos abuelas chefs estuvieron en el parque Secundino Delgado desde las 11:00 y hasta las 14:00 horas dando instrucciones sobre la preparación de los platos. En esta ocasión, el menú estaba compuesto por pollo a la cerveza, huevos rellenos, ensaladilla vegetariana y, de postre, truchas de batata.

"Nuestra previsión era ofrecer 15 plazas pero la gran demanda nos ha obligado a ampliar, así que somos 17", explicó María Cubillo, directora Se te va la Olla, la entidad encargada de organizar este ciclo de talleres gastronómicos al aire libre que recorrerá la capital tinerfeña a lo largo de este mes.

El objetivo de esta idea, que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Santa Cruz, es poner en valor la cocina tradicional y también darle voz a la tercera edad. "Queremos recuperar el conocimiento de los mayores, hacerles caso en los consejos que nos dan, volver a las recetas tradiciones y a comprar en los mercados", aseguró Cubillo.

Mientras unos iban picando las cebollas, otros escachaban las papas o iban preparando el relleno de las truchas. Aquí el único requisito para poder participar en estos talleres es tener más de 12 años y muchas ganas de desvelar los secretos que se esconden entre los fogones de las cocinas de antaño.

No obstante, los más pequeños de la casa también tienen su huequito en este taller gastronómico, pues en una pequeña carpa se les enseña a elaborar piruletas de gofio. En este curso para niños con edades comprendidas entre los 4 y los 12 años que se imparte en paralelo al de los mayores se puede participar durante toda la mañana, pues los grupos de niños se renuevan cada 20 minutos.

"Mi abuela era muy buena cocinera y fue ella quien me enseñó a mí", relató Pilar García Padrón, cuyas recetas elaboraron ayer los participantes en esta segunda jornada de estos talleres gratuitos y denominados Con las Abuelas a la Olla. Pilar explicó que lo primero que hay que hacer para preparar unos huevos rellenos es guisarlos. "Una vez guisados, los partimos por la mitad, separamos las yemas y las escachamos", detalló García Padrón. Dichas yemas servirán, cuando se les añada cebolla, aceitunas y la mayonesa casera para rellenar los huevos.

No obstante, este no fue el único plato que prepararon los participantes en el taller celebrado ayer, pues también aprendieron a hacer una ensaladilla vegetariana y truchas de batata. "Hay que partir y guisar la batata. Una vez guisada se le tiene que añadir anís, almíbar, que tenemos que preparar nosotros, almendras picadas y pasas", narró la abuela chef, quien añadió que uno de los secretos de esta receta está en las almendras, pues no hay que picarlas en la batidora de mano. "Ya tenemos la masa, se rellenan las obleas y se fríen las truchas", dijo.

Mientras García Padrón terminaba de dar estas instrucciones, dos chicas se acercaban a la organizadora de la actividad para preguntar si aún podían participar en este taller. "Tanto el sábado como hoy hemos tenido una gran demanda", afirmó la organizadora, quien comenzó el sábado en la plaza de Duggi. "El menú que prepararon las abuelas de ese barrio consistió en carne de cabra, mojos rojo y de cilantro, atún y papas arrugadas", apuntó Cubillo.

En el caso de la segunda abuela chef, era la tía de Julia González la que solía hacer esta receta. "A mí me gusta mucho el pollo a la cerveza y viene bien cuando tienes prisa", comentó González. "Para elaborarlo necesitamos medio pollo partido en trocitos que pasamos por harina y los sacudimos bien para que no queden grumos", explicó para añadir: "Freímos el pollo. Picamos ajos, cebolla y tomate y rehogamos en un caldero, cuando esté listo le añadimos el pollo, la cerveza y las hierbas que tengamos por casa".

El taller gastronómico en el Barrio de Salamanca concluyó, como no podía ser de otra manera, degustando estos sabrosos platos.