María Luisa Castro, alcaldesa de Güímar, galardonada en los Premios Tolete 2018

La ex alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria y actual diputada, Pepa Luzardo, se alza con el Premio Tolete 2018 en la Gran Gala celebrada en la Sala Nasdaq, con un ambiente festivo y solidario en el que colaboraron multitud de artistas para apoyar el Proyecto Maydayterráneo. En segundo lugar, quedó el consejero del Cabildo de Fuerteventura, Blas Acosta, y el tercer lugar la alcaldesa de Güímar, Carmen Luisa Castro.

Con un 29,15% de los votos, Pepa Luzardo se lleva a sus vitrinas el Premio Tolete del año, ¡enhorabuena, Tolete! Sin duda, los votantes "han premiado" sus declaraciones por la huelga feminista del 8M del 2018 que causaron furor: "No sé, supongo que tendrán tiempo libre para irse a la peluquería, pero yo creo que eso no va a servir para nada y a mí me parece que lo que tiene que hacer el Gobierno es trabajar".

Lleno absoluto en la Gran Gala de la Sala Nasdaq

Además, la Gran Gala registró un lleno absoluto en la Sala Nasdaq con artistas de la talla de Arístides Moreno, Kike Pérez, Aarón Gómez, Jorge Bolaños, Abubukaka, Mujercitas y muchos más, como Nauzet Barreto y Javier Moreno de Efecto Pasillo, que colaboraron con el objetivo solidario de este reto, el cual es ayudar al Proyecto MaydayTerráneo para seguir salvando vidas en el mar. Como cada año, se subastaron los Premios Tolete físicos, y el público colaboró con una aportación de aproximadamente más de 2.000 euros y en la fila cero abierta desde la organización ya se han alcanzado más de 500 euros.