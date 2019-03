El PP pide al Gobierno insular que se pronuncie sobre el alquiler vacacional

El Grupo Popular ha solicitado al Cabildo de Tenerife que emita una opinión clara y en la que no quepan interpretaciones sobre la regulación que está haciendo el Gobierno de Canarias del alquiler vacacional y que previsiblemente será aprobada la próxima semana por el Parlamento.

El candidato del Partido Popular (PP) a la Presidencia de la Corporación insular, Lope Afonso, se mostró preocupado por la falta de consenso con el sector con el que se va a proceder a esta regulación, máxime cuando serán los cabildos y los ayuntamientos los encargados de regular en sus respectivos territorios esta modalidad, según informa la formación en un comunicado.

Además, y según enfatizó, hasta que no se adapten los instrumentos de ordenación territorial y urbanística serán las ordenanzas insulares y municipales las encargadas de regular los aspectos territoriales y urbanísticos de implantación de esta modalidad de alojamiento turístico. "Es una gran responsabilidad la que recae sobre nosotros", dijo Lope Afonso, que también es alcalde de Puerto de la Cruz, "por lo que entendemos que el Cabildo no puede mirar hacia otro lado como si esto no fuera con las corporaciones locales".

El portavoz del PP en la Institución, Sebastián Ledesma, dirigió una pregunta al grupo de Gobierno insular para que se haga pública la posición de Coalición Canaria (CC) y Partido Socialista (PSC) sobre la regulación del alquiler vacacional del Gobierno canario. Asimismo, quiere conocer si han mantenido conversaciones con las asociaciones del sector.