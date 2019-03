Cursos de cocina y arreglos florales para conmemorar el mes de la mujer

Talleres de cocina sana, cursos de arreglos florales para el hogar, charlas sobre la identificación de afecciones capilares o prácticas de esmaltado de uñas. El Ayuntamiento de La Victoria ha preparado un programa de actividades para conmemorar el mes de la mujer, al menos, algo polémico. El cartel ha suscitado las criticas de vecinos y tinerfeños que han tachado estas iniciativas como machistas y fuertemente estereotipadas. El gobierno local, por su parte, pide disculpas si se ha entendido "mal" su programa y asegura que abre las actividades "a cualquier sugerencia que pueda mejorarlas".

"De la época franquista", "solo le falta un curso para poner las zapatillas a los maridos," o "espero que para los hombres sean sobre mecánica, carpintería y puros", son algunos de los comentarios que ha provocado la presentación del cartel en las redes sociales. Decenas de mujeres han mostrado su descontento con la temática de los talleres y han desaprobado lo que consideran una programación "sexista" y "absolutamente fuera de lugar".

Las críticas, que han llegado hasta el Ayuntamiento norteño, han hecho que su alcalde, Haroldo Martín, pida perdón si alguien se ha sentido ofendido por este programa ya que, asegura, "se ha hecho con mejor voluntad". El mandatario destaca, además, que todas las actividades han sido consensuadas con los colectivos de mujeres de la localidad "y que atienden a la defensa de la igualdad". "También hay excursiones culturales y una charla sobre mujeres beréberes", puntualiza Martín, quien agrega que, "algunos cursos están impartidos, incluso, por hombres".

No obstante, y con la intención de mejorar la iniciativa, el alcalde norteño destaca que "estamos abiertos a las sugerencias y la participación de los vecinos para dar cabida al resto de demandas de la población". En este sentido, Martín sostiene que "lo ideal es que todo el mundo se sienta a gusto con el programa, pero eso es algo complicado de conseguir".

El mandatario también recuerda que su Consistorio realiza actividades y homenajes a las mujeres durante todo el año y no sólo este mes. "No tengo ningún problema en resaltar a las mujeres y en esta línea también trabajamos en el Ayuntamiento", concluye.

En femenino

Por su parte, el colectivo que ha organizado las actividad, La Victoria en femenino, ha respondido a los comentarios asegurando que sus talleres "no son exclusivos, solo para mujeres, sino inclusivos, abiertos a quien quiera y desee nutrirse de nuestras humildes aportaciones". "No entendemos la alarma mostrada con la programación del mes de la mujer, puesto que hemos hecho un diseño desde la asociación no rupturista, sino expansivo, en el que se sientan cómodas las mujeres de La Victoria, tanto aquéllas que mantienen costumbres y han establecido su propio espacio de confort, como aquéllas que con ideas nuevas y aire fresco, que den otra visión de la vida y de las cosas, de las mujeres y de la sociedad, de la cultura y sus infinitivas oportunidades".