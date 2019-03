La marea morada inunda Tenerife

Ni la coincidencia con actos del Carnaval ni la fuerte lluvia caída por la mañana -que amenazó con deslucir la jornada- fueron argumentos suficientes para arredrar a la marea morada. La multitudinaria (en torno a 15.000 personas, según estimaciones de la Delegación del Gobierno en la capital tinerfeña) manifestación feminista por el 8 de marzo volvió, un año más, a llenar las calles de Santa Cruz de Tenerife de lemas, cánticos y, sobre todo, de un ambiente reivindicativo, del que participaron tanto hombres como mujeres, con el objetivo de que la igualdad deje de ser una simple palabra que utilizar de manera pomposa y a veces vacía para transformarse en una necesaria realidad.

Los caprichos del calendario provocaron que la cita coincidiera con la celebración del coso infantil, lo que obligó a modificar el habitual recorrido de la manifestación, partiendo de la plaza Weyler, para reubicar la salida en el Parque de La Granja. Con todo, no hay mal que por bien no venga, y la organización transformó esa pega en una oportunidad para ir generando desde primera hora de la tarde el ambiente y el clima necesario para que la marcha se convirtiera, un año más, en todo un éxito

Así, y tras la cacharrada llevada a cabo a las 12:00 horas frente al Palacio de Justicia de Santa Cruz de Tenerife, el Parque, plagado de globos morados, se convirtió en un punto de encuentro para comer, descansar y llevar a cabo diversas representaciones que ilustraban algunas de las reivindicaciones que se desarrollarían posteriormente durante toda la tarde.

Todo preparado

De manera progresiva, y entremezclándose con los runners que hacían deporte por las pistas del parque y los habituales que paseaban sus perros, el punto de encuentro ejercía su función, recibiendo a las guaguas que llegaban desde diferentes puntos de toda la isla y que permitían que cada vez más personas se fueran sumando al gentío.

Organizaciones sindicales, partidos políticos o colectivos como la Plataforma por la Defensa de las Pensiones Públicas, la Plataforma AntiDesahucios, las Kelys, Algarabía o Queremos Movernos comenzaban a tomar posiciones en la calle Comodoro Rolin, en la puerta de la Casa de la Cultura, enel momento en el que la Policía Local procedía a cortar al tráfico rodado uno de los carriles de la Avenida de Bélgica para dar inicio a la manifestación, entre los aplausos de los integrantes de la multitud. "Queremos seguir conquistando cotas de igualdad y cambiar el mundo de raíz", apunta Ana Hernández, una de las portavoces de la Plataforma Feminista 8M Tenerife. "Desde el año pasado a este 2019 se han producido pocos cambios y necesitamos que se lleven a cabo grandes vuelcos tanto sociales como legislativos para que nuestras ideas, que antes eran raras, se conviertan en sentido común".

Las ausentes

Una larga cuerda con forma rectangular, de la que cuelgan unas cartulinas, se sitúa por delante de la pancarta que abre la manifestación. En cada uno de los cartones, el nombre y la historia de las ausentes, de las mujeres que no han podido estar, por diferentes circunstancias, "participando en una jornada histórica como ésta y como hubieran querido", apunta Blanca emocionada. 'Romina, asesinada en Lanzarote'; 'Gara, ausente por trabajo precario'; 'Gloria, rociada con ácido por su marido', 'Carmensa, ausente por una pensión de miseria'; 'Anita, autónoma'... también, de una forma u otra, desfilan en este 8M.

Con extremada puntualidad, a las 19:00 horas, se pone en marcha la manifestación. "Arriba el feminismo que va a vencer; abajo el patriarcado que va a caer", cantan y bailan desde la avanzandilla de la marcha, a la que continúan sumándose en un goteo incesante personas que, armadas de pancartas, camisetas moradas o, simplemente, afán de reivindicación se añaden al inmenso grupo que, a buen ritmo, comienza a bajar por la Avenida de Bélgica.

"No entiendo que haya hombres que no quieran estar aquí movilizándose", apunta Andrés, acompañado de su novia. "Tenemos una niña pequeña y yo quiero que crezca en una sociedad en la que ni yo deba tener miedo porque le pase algo ni ella lo tenga sólo por el hecho de ser mujer", concluye mientras se suma al clamor de "Que viva la lucha de las mujeres; uno de los lemas más coreados durante la jornada.

Cánticos

"De Norte a Sur, de Este a Oeste, la lucha sigue cueste lo que cueste"; "La noche, la calle, las fiestas también son nuestras"; "No es un caso aislado, se llama patriarcado", resuenan en el momento en el que el tráfico se corta en la plaza de la República Dominicana para permitir el paso de una marea morada que ya alcanza la categoría de tsunami, mietras que desde varios balcones asoman banderas moradas que se integran también en la manifestación.

"Manolo, la cena te la haces hoy solo", un clásico ya instaurado desde el año pasado, pone de nuevo un toque de humor en el momento en el que el gentío comienza a bajar por la Avenida de San Sebastián. "Suena a broma, pero no te creas tú que lo es tanto", dice con sonrisa pícara Gloria, que a sus 70 años no puede evitar decir que "yo tengo un Manolo en casa que no sé cómo se las va a apañar esta noche, pero que se espabile".

Políticos presentes o recordados

Representantes de diversos partidos políticos tomaron parte también en la manifestación. Miembros de Paertido Socialista, Podemos o Sí Se Puede se sumaron a la jornada, mientras que otros partidos, pese a su ausencia, también estuvieron presentes en el 'recuerdo' y en algunas de las consignas proclamadas durante la marcha. "Abascal, machista, estás en nuestra lista" ejemplificaba también uno de los principales leitmotivs de esta nueva edición del 8-M: el hacer frente a "partidos políticos que, desde posturas retrógradas, quieren acabar con el movimiento feminista con acciones como derogar la ley de violencia de género", señala Soraya mientras continúa gritando consignas contra el presidente de VOX.

Ese otro punto, el de la violencia de género, se convierte también en un tema fundamental durante todo el desarrollo de la manifestación feminista. "En lo que va de año han muerto tres mujeres por violencia machista en Canarias", recuerda Ana Hernández, "y es una cifra dramática e intolerable por la que reclamamos reformas legislativas y cambios en la administración de justicia".

La luz cae pero el ánimo se mantiene en todo lo alto. El grupo enfila el último tramo de la manifestación, atravesando la calle Bravo Murillo y llegando a la Avenida José Manuel Guimerá, donde la lectura de un manifiesto supone el punto y final a una jornada plagada de reivindicación, compromiso y, sobre todo, de constatación de que el movimiento feminista, después de unos años de adormecimiento, se ha convertido en una fuerza imparable que "no se detendrá hasta que consigamos la igualdad plena. No vamos a dar ni un paso atrás", manifiesta Natalia mientras se despide sonriendo al tiempo que la multitud, muy poco a poco, comienza a disolverse y a llevar consigo un mensaje, el de la lucha permanentente por los derechos de las mujeres, que seguir defendiendo los 365 días del año.