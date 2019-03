Una lucha en cartulinas

Desde primera hora de la mañana, protegiéndolas de la intensa lluvia lagunera, hasta que la oscuridad de la noche en el final de la manifestación dificultaba sensiblemente su lectura, las pancartas representaron de nuevo la forma más creativa y, a la vez, más explícita a través de la cual las participantes en las diferentes manifestaciones del 8 de Marzo plasmaron las diferentes reivindicaciones feministas.

La lucha contra la brecha salarial ("¿Quién se llevó mis 6.000 euros? Las mujeres cobramos de media 6.000 euros menos al año"); contra las violaciones ("De camino a casa quiero ser libre, no valiente"); en favor del empoderamiento de la mujer ("Nos ha salido feminista; no, os he salido de la jaula") o del feminismo ("lo contrario al feminismo es la ignorancia"); contra la libertad en cuestiones relacionadas con el aborto ("En mi cuerpo yo decido y tú te callas") o, simplemente, la defensa de la mujer a la hora de poder tomar las riendas de su propia vida ("Ni sumisa ni devota; te quiero libre, linda y loca") ocuparon el espacio de cartulinas, folios y lonas en los que hubo incluso espacio para hacer guiños a series de éxito ("La igualdad is coming. Hear my roar") o enviar mensajes familiares ("Tranquila, mamá, que hoy ninguna se va a casa sola"). Los colectivos trans también tuvieron su presencia en la guerra de pancartas ("Estoy hasta el coño de que me insulten por no tenerlo"), mostrando todo el espectro de mujeres y hombres que clamaron ayer por el fin de las desigualdades; una lucha que también se plasma en cartulinas.