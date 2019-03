Cacerolada contra los jueces

"¡Jueces y fiscales también son culpables!". La lucha feminista se trasladó ayer, en las horas centrales del día, al Palacio de Justicia de Santa Cruz de Tenerife, donde unos dos centenares de personas corearon diferentes lemas antes del parón para el almuerzo. La concentración ocupó la entrada de los juzgados, donde las reivindicaciones se unieron a las bodas que estaban programadas, y que tuvieron que producirse entre pitadas y el sonido de las cacerolas.

"¡Justicia patriarcal, violencia institucional!", corearon las integrantes de la Plataforma feminista 8M Tenerife, quienes estuvieron acompañadas de muchas de las mujeres que comenzaron la jornada en las calles de La Laguna, a las nueve de la mañana. Tras entonar diferentes lemas y llenar de ruido la avenida Tres de Mayo, los miembros de la plataforma repartieron formularios que las manifestantes rellenaron con sus datos y firmaron contra distintos jueces. A continuación, los registraron en la Audiencia como forma de protesta.

Y es que este grupo de mujeres se reunieron frente al Palacio de Justicia tinerfeño para "exigir medidas concretas porque sabemos que las instituciones no están de nuestra parte", indicaron minutos después de que dieran las doce del mediodía. "No pararemos hasta que la Justicia nos escuche y, por eso, firmamos hoy este escrito, al igual que se hace en el resto de ciudades españolas, con la constancia de que el Poder Judicial tiene la obligación de contestarnos a cada una de nosotras", indicaron las intervinientes en el acto. Asimismo, animaron a todas aquellas mujeres que ayer no pudieron acercarse a este espacio chicharrero a presentar la solicitud a través de internet.

Fueron variados los perfiles de las manifestantes que se acercaron hasta el Palacio de Justicia. Amaira García está embarazada de su segundo hijo y, aunque no pudo asistir al comienzo de la jornada en La Laguna por una revisión ginecológica, no quiso perderse el resto de actos programados. "Al igual que a mi primer hijo, también le inculcaré a él la importancia de este día, aunque sean niños", afirmó la madre tocándose la barriga.

Melisa Rodríguez tampoco se quiso perder esta cita, aunque reconoció que no es fácil para muchas mujeres poder participar en todas las acciones puesto que "hay que tener tiempo libre para poder organizarlo todo con antelación".