El Parlamento abre sus puertas a las mujeres referentes de Canarias

Historias de superación. De esfuerzo. De, en no pocos casos, renuncia. Y, como consecuencia de todo ello, de éxito laboral y de reconocimiento. El Parlamento de Canarias abrió ayer sus puertas, a través de la Jornada de Igualdad de Género y Empoderamiento, para acoger dos mesas redondas en las que seis mujeres, referentes profesionales en las Islas en diferentes ámbitos, desgranaron su trayectoria y resaltaron la importancia de que la lucha feminista por la igualdad no quede limitada al 8-M, sino que se convierta en eje central de las políticas y reivindicación social permanente.

Bajo la presentación de la periodista Patricia Santana, el acto se estructuró en torno a dos mesas redondas, moderadas por los también periodistas Kiko Barroso y Mayer Trujillo, en las que la situación de las mujeres y las dificultades que sufren para alcanzar el éxito laboral estuvieron en el centro del debate. Así, las renuncias que tienen que realizar para poder desarrollar su carrera fue uno de los temas principales durante la jornada. "Se sigue renunciando y siempre existe la duda de si esa renuncia es motu proprio, consensuada u obligada", apuntó Irene Bello, presidente de la coordinadora de ONGs de Desarrollo en Canarias y Delegada de la Alianza por la Solidaridad en Canarias, ya que "da la impresión de que la mujer tiene que ser una especie de Superwoman y cargar con una mochila en la que lleva de todo".

En esa misma línea, Antonia María Varela, doctora en Astrofísica e Investigadora del Instituto de Astrofísica de Canarias, resaltaba que "hay que lograr conciliar o equiparar para que no todas suframos tanto". "La pregunta es cuánto sacrifica una mujer en comparación a un hombre para avanzar en su carrera y, mientras la respuesta no sea 'lo mismo' no habremos logrado la igualdad", remató Gloria Poyatos, magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Canarias y presidenta de la Asociación Española de Mujeres Juezas.

Los cuidados, clave

Esas renuncias tienen su origen en "la costumbre social de que las mujeres estén dedicadas al cuidado de la casa y la familia al 100%", apuntó Aurelia Gil, diseñadora de moda y empresaria, algo que reafirmó Gloria Poyatos al considerar que "la gran transformación social pasará por no penalizar los cuidados y ponerlos en el centro del paradigma de las políticas sociales".

Unas políticas que, sin embargo, no terminan de tener su plasmación en la anhelada paridad en los puestos de dirección de empresas, administraciones e instituciones por conceptos como el denominado techo de cristal (como el que rompió Marisa Tejedor, primera rectora de la Universidad de La Laguna, que concedió más importancia "al grupo de profesores que me ayudó y la comunidad universitaria que me votó") o el suelo pegajoso, "que es indiscutible que está ahí y que implica que, por mucho que pongas de tu parte, se van a dar factores que te impedirán avanzar", señaló Irene Bello, destacando que "el problema no es que una decida que no quiere seguir creciendo, sino que te impidan avanzar".

Más allá del 8-M

Todas esas vertientes conllevan la necesidad, según reconocieron todas las participantes en las mesas redondas, de que la lucha feminista no se limite a la celebración del 8 de Marzo. "No puede ser un día particular, sino que hay que apoyar esa lucha de las mujeres todos los días", indicó Mapi Quintana, directora de Atresmedia Canarias, coincidiendo con el planteamiento de Aurelia Gil de que "se trata de una lucha continua y un trabajo de 365 días al año" y de Irene Bello, que considera que "todos los días deberían ser 8-M. No podemos focalizar todos los esfuerzos en una sola jornada y luego volver a nuestro día a día", por lo que se hace imprescindible "establecer un planning a medio y largo plazo y no bajar la guardia" para que la igualdad se convierta en una realidad que vaya más allá de leyes y sanciones, cuya existencia "no implica que se cumplan. El cambio tiene que estar en la cabeza de cada uno", en palabras de Antonia María Varela.

Además de las participantes en las mesas redondas, los diferentes grupos políticos presentes en el Parlamento regional también intervinieron en las jornadas. Así, Melodie Mendoza (ASG), María Esther González (NC), María del Río Sánchez (Podemos), Agustín Hernández (PP), Ventura del Carmen Rodríguez (PSOE) y Guadalupe González (CC), además de la presidenta de la cámara, Carolina Darias, tomaron también la palabra para destacar "las diferencias que aún persisten" y que días como el de hoy contribuyen a visibilizar para seguir dando pasos en pro de la igualdad efectiva.