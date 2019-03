Despertar de una pesadilla

La necesidad de salir adelante puede llevar a cualquiera a hacer cosas que jamás se plantearía. Esta sensación se acentúa mucho más en una mujer de 27 años. Cuando su sueño de ser doctora estaba a punto de cumplirse, se encontró sola contra el mundo, con dos hijos que alimentar, y se vio obligada a sustituir las aulas por la calle y el dinero rápido. Es el caso de Paloma, la protagonista de esta sacrificada historia. Es el nombre ficticio que pidió utilizar para preservar su privcidad, pero en el Día Internacional de La Mujer, ella decide compartir su historia sobre cómo fue víctima de trata y se vio forzada a ejercer la prostitución para salir adelante.

Esta joven venezolana recibió un mensaje hace casi dos años de un buen amigo de su infancia en el que le prometía sacarla de Venezuela, su país de origen, y traerla a España con trabajo asegurado. De esta manera, podría mandar dinero a sus hijos, medicinas y algunos otros productos que no eran fáciles de encontrar. Pero en el momento en el que el joven le pidió cuatro fotos de su cuerpo para saber si era apta para el puesto que tenía para ella, empezó a desconfiar. Pasaron varios meses en los que Paloma evitó a toda costa el tema y lo ignoró muchas veces. Pero la falta de dinero y la situación de su país llegó a ser insostenible para ella y terminó accediendo un día de octubre de hace dos años.

A partir de aquí, el muchacho sacó los pasajes para ella y otra chica a la que vio por primera vez en el aereopuerto de Caracas, y emprendieron su camino a Tenerife. En todos los controles de inmigración tuvieron que pasar bajo la suspicaz mirada de los funcionarios. En Madrid les requisaron la documentación y las interrogaron para saber a qué venían. Les resultaba sospechoso que dos supuestas turistas trajeran encima tan poco dinero en el bolsillo y los nervios que las dominaban no las ayudaban a controlar la situación. Pero ellas siguieron firmes en su mentira e insistieron hasta que las dejaron pasar. "Yo no quería regresar a Venezuela, ya había llegado demasiado lejos para echarme atrás. Lo único que hacía era pensar en mis hijos".

El inicio de las malas noticias

Pero nada más librarse de esto, supo de la boca de su supuesto salvador que el negocio en el que ella iba a ser encargada se vino abajo en el último momento e iba a tener que trabajar como prostituta. "A mí me dijo que iba a trabajar cobrando en un centro de bienestar. Pero, ¿qué iba a hacer? Ya estaba aquí y tenía que seguir a toda costa".

Al pisar la Isla, Paloma y su compañera se vieron entrando y saliendo de hoteles y pisos varios días, sin saber a ciencia cierta lo que iba a suceder con ellas y sin poder contactar con sus familias. La incertidumbre se comía la esperanza de Paloma. Nadie respondía a todas las preguntas que ella hacía y lo único que la mantenía a flote eran los dos niños que la esperaban al otro lado del charco.

Pero la situación solo fue a peor. La policía tenía al joven captador en el punto de mira y querían saber qué relación tenía con esas dos mujeres. En este momento, Paloma pasó a ser una incomodidad para este hombre y la puso en contacto con el dueño de una casa de citas. "En el momento en que los dos se reunieron, yo supe que me estaban negociando. Me vendieron ese día".

Ningún tipo de libertad

Fue así como empezó a ejercer la prostitución en Canarias. "Antes de empezar a trabajar, tuve que mantener relaciones con el dueño de la casa para que me diera el visto bueno". Tuvo que afrontar esta situación más de una vez y todas las veces el jefe le pagaba por sus servicios.

Compartía piso con otra chica de la casa y fueron los dos meses más largos de su vida. La esposa del dueño, que coordinaba a todas las chicas, reprimió la personalidad de Paloma y su libertad de expresión para que nadie sospechara del negocio que tenían montado. Más de una vez se planteó acudir a la policía, pero el miedo de ser deportada no la dejaba actuar.

Pero no estaba todo perdido. A su vida llegó un chico que quiso conocerla más allá del lecho en el que se encontraron. Intercambiaron teléfonos personales, cosa que estaba terminantemente prohibida con los clientes. Esto le costó su fuente de dinero, pero su nuevo amigo la animó a contar la verdad para salir de esa realidad. Así fue como acudió a Cruz Roja para recibir asesoramiento judicial, entró en contacto con la asociación tinerfeña La Casita-Oblatas y pudo contar la verdad ante las autoridades. Obtuvo el NIE válido para un año y pudo reemprender su camino académico hacia la medicina.

"Es un mundo asqueroso y muy desagradable... aunque no puedo a negar que me he planteado volver en mis momentos más desesperados". Pero gracias al apoyo recibido, ese pensamiento tiene cada vez menos fuerza. Ahora, Paloma prefiere abrir sus alas: "Quiero escribir un libro".