"El cáncer se puede superar; hay que ser positiva pues lo que más vale es la actitud"

Les une una cosa: haber superado el cáncer de mama. Odalis Yamasaki y Juana Romero, dos mujeres residentes en Tenerife, han padecido esta dolencia. Tras superarla quieren lanzar un mensaje de ánimo y fuerza a todas y todos aquellos que la padezcan. Ambas cuentan su experiencia como un proceso transformador que, a pesar de las dificultades, las ha convertido en mujeres más fuertes y seguras.

¿Cómo llegó esta noticia a sus vidas?

Juana Romero (JR): Tenía 54 años en ese momento. Me lo diagnosticaron justo el 8M de 2018. La doctora me dijo que tenía una mala noticia y me lo contó. Le pregunté por el protocolo que había que seguir y no me puse ni nerviosa en ese momento. Me dio todos los pasos y arrancamos. Mi hija vino conmigo ese día a la consulta y ella sí se puso a llorar, pero yo le dije que se tranquilizara, que teníamos una solución. La doctora me mandó a hacerme el TAC y una resonancia. A los 15 días empecé con la quimioterapia.

Odalis Yamasaki (OY): A mí no me lo diagnosticaron el 8 de marzo, pero ese es el día de mi cumpleaños. Podríamos decir que ambas estamos marcadas por ese día. Me lo diagnosticaron hace 5 años: un 30 de abril. En un primer momento me hicieron una mamografía y me dijeron que me llamarían si veían algo malo. Ya ese día me puse bastante nerviosa. A la siguiente semana me llamaron para otra prueba y así durante todo un mes. Para mí fue un golpe porque estaba sola. Para ese entonces yo tenía 36 años y ya llevo con esto 4 años. Empecé con la quimio para que el tumor se redujera. En ese momento estaba en nivel cuatro, a punto de metástasis. Al estar muy avanzado, había que rebajar el tamaño para poderme operar. Cuando llegó el momento me operaron y luego me dieron radio. Tras esto, me hicieron unas pruebas y volvió a salir positivo. Me tuve que dar más quimio y estuve así durante cuatro años. El año pasado me reconstruyeron la mama pero es un proceso muy largo y doloroso.

Cuéntennos sobre Ámate. ¿Cómo entraron ustedes en contacto con la asociación y qué labores realizan?

JR: Yo me enteré cuando fui a darme la primera quimio. Había un letrero, cogí el número y llamé para pedir la localización e información. Fui, hablé con el trabajador social y pago una cuota anual de 30 euros. El precio comprende fisioterapia, apoyo psicológico, asesoramiento estético, pilates, bailoterapia y mucho respaldo. Y aunque no puedas pagar esa cuota, puedes acudir a Ámate y beneficiarte de esto. Yo estoy infinitamente agradecida con ellos. Tienen un trato humano muy cercano y se preocupan mucho por todas nosotras.

OY: Yo también llegué a ellos por el letrero que está en Patología de Mama. Llamé a Ámate y lo primero que hice fue participar en un desfile que organizan todos los años. Para mí fue una experiencia preciosa y me encantó todo el compañerismo que se respiraba ahí. Aunque era la primera vez que iba, yo sentía que las conocía a todas de siempre, es como una familia. ¿Quién mejor que nosotras mismas, que somos las que estamos pasando por esa experiencia, para darnos ánimos?

¿Cómo les afectó a nivel laboral?

OY: Yo siempre trabajé en geriátricos cuidando personas mayores y para mí supuso un gran problema. En este trabajo hay que levantar mucho peso y después de la operación fue imposible para mí. Lo podía realizar pero tenía muchas limitaciones. Con el brazo malo, tuve que dejar de trabajar en ese área. Sin embargo, he vuelto a trabajar y siempre he pedido realizar tareas más ligeras, pero siempre en el mismo ámbito laboral. Hay veces que se me olvida que tengo este problema y hago movimientos duros de forma automática, pero a veces creo que me sienta mejor olvidarme y hacer mi trabajo lo mejor posible.

JR: Yo estaba estudiando carretillero y empaquetador, y por las tardes iba a limpiar unas casas. El trabajo lo tuve que dejar a la tercera quimio. Perdí el puesto porque no iban a esperar por mi recuperación. El curso lo terminé, aunque me faltaron las horas de prácticas que me exigía el paro. Iba a ir a Mercatenerife, pero fui a hablar con ellos para contarles mi situación. Ahora tengo que esperar para que me inserten en un puesto que no exija demasiado esfuerzo. En ese sentido también me atendieron bien, no me dejaron de lado por mi enfermedad.

¿Consideran que las afectadas por esta dolencia tienen que ocultar esta condición para trabajar?

OY: Depende de dónde estés trabajando y el tipo de persona encargada. Yo, por ejemplo, que trabajo con personas mayores, al detectarme el cáncer me sentí bastante apoyada por mis compañeros de trabajo y superiores. Los tres días después de cada quimio no podía ir a trabajar, no me conseguía mover de la cama. Pero yo sacaba fuerzas de donde no las tenía y ya me incorporaba a trabajar al cuarto día, aunque sea para darles de comer a los internos. Ellos vieron que yo estaba muy predispuesta a trabajar y eso lo valoraron mucho. Hay empresarios a los que no les interesa tener una persona enferma contratada, y en el caso de esta enfermedad es más arriesgado, porque cada cuerpo es distinto y lo sobrellevan de forma diferente.

¿Cómo definirían la quimio?

JR: Es un proceso de curación y una lucha diaria contra el cáncer. Tienes que pasar por ahí.

OY:Es algo que te cura por un lado y te perjudica por otro.

JR: Exacto, a mí me afectó en la boca. Me salieron llagas y, dependiendo de la persona, la dentadura se vuelve débil y puedes perder dientes.

OY: Y esa es una cuestión muy importante, porque son daños colaterales que te afectan por la quimio, y es un presupuesto que tiene salir de nuestro bolsillo.

JR: Aun así, a mí no era algo que me preocupase. Aunque no tuviese uñas, en verano salía con zapatillas, enseñando los pies. Yo me decía a mí misma 'está primero mi salud ya vendrán tiempos mejores, lo bueno está por venir'.

OY: Una tiene que mirar lo bueno y pensar por lo que pasó, pero siendo consciente de cómo estás actualmente.

¿Como fue la experiencia de pasar por ello?

JR: Aunque no quisiera tener que pasar otra vez por la quimio, sinceramente no lo pasé mal.

OY: ¿No lo pasaste mal? Yo lo pasé fatal.

JR: No, de verdad. La tercera quimio me dio diarrea y flojedad, me deshidrate y me tuvieron que ingresar todo un día en urgencias. No quería ni probar el agua, porque todo me sabía a hierro, es algo asombroso. Pero no, con la quimio me fue muy bien. Además siempre iba comida, con el cuerpo lleno.

OY: Yo iba desayunada, pero en cuanto me ponían la quimio empezaba a sentir ganas de vomitar. Por eso siempre digo que vomitaba hasta mi quinto apellido, me pasaba dos días enteros vomitando. No podía probar nada. Muchas veces tenía agua, manzanilla, refresco o jugo, y tenía todos los vasos en hilera. Yo iba probando todo para ver que podía resistir mi estómago, pero no resistía nada. Trago de agua que tomaba lo vomitaba, todo lo que pasaba por mi boca lo vomitaba.

¿Al ser extranjera, notó algún trato discriminatorio?

OY: Ninguno, no tengo ninguna queja. Mi oncóloga fue muy buena, me atendió muy bien. La verdad es que yo no tuve problema. Todos los médicos y enfermeros que me han atendido me han tratado muy bien.

¿Qué hábitos han tenido que cambiar en su vida diaria?

OY: Yo ninguno, únicamente no puedo tomar leche de soja por la gran carga de estrógenos. De resto sigo alimentándome como antes. Lo que sí ha cambiado es que antes hacía mucho más deporte, ahora hago la cuarta parte. Duelen más los huesos y no tengo la misma fuerza. En lo que se refiere a comida sigo alimentándome como antes del cáncer.

JR: Yo no utilizo microondas, no tomo leche de soja, sino avena, y como carnes blancas, mucha verdura y grano. Nada de fritos, ni papas fritas ni empanado, ni nada con salsas.

¿Han tenido antecedentes en sus familias de esta enfermedades?

JR: Yo no, en mi familia nunca habido antecedentes. Sin embargo, con 33 años tuve un tumor en el útero, y mi abuela también, a la misma edad. Pero con cáncer de mama nadie.

OY: En mi caso igual, no tengo familiares que hayan pasado un cáncer de mama. Yo sería la primera en padecerlo.

¿Han visto afectada su sexualidad?

JR: No, para nada. Hay compañeras que sí que ocultan que padecen la enfermedad o que le han quitado un pecho. A mi no me importa, lo que no sirva para la basura, es lo que le dije a la doctora.

OY: No, tampoco. En mi caso, desde un comienzo me dijeron que iba a recibir quimio y que me iban a quitar un pecho. Entonces me dieron las dos noticias al mismo tiempo, y yo estaba preparada para todo el transcurso del tratamiento.

Odalis ¿en qué consiste la reconstrucción de un pecho?

OY: Hay dos formas de hacerlo. Pueden quitarte el pecho y en ese momento te colocan un expansor. Cada cierto tiempo lo van inflando hasta formar el pecho. El otro proceso requiere que uno espere unos dos años, para que cicatrice la herida, entonces se hace la técnica del dorsal. Esta consiste en llevar 5 cm de tejido del músculo del dorsal al pecho. Yo no me enteré hasta una semana después hasta haber salido del hospital. Entonces acudí a una charla sobre reconstrucción de pecho que celebró Ámate. Ahí fue donde realmente comprendí lo que me habían hecho. Tengo 5 centímetros de mi espalda en mi pecho.

¿Les ha motivado el cáncer a hacer algo que antes no se atrevían?

JR: Más que a hacer, a decir las cosas claras. Yo he aprendido a decir no. Sin ofender a nadie y con buenas palabras. Para mí el cáncer fue una liberación y un proceso del que salí reforzada.

OY: Yo creo que también salí más reforzada, porque al haber estado sola aquí, con mi familia lejos, tuve que sacar fuerzas sí o sí.

¿Perciben la vida de otra manera?

OY:Lo veo todo igual que antes. Sin embargo, cuando me veo en el espejo es como si viese a otra persona. No me reconozco. Por más que me mire y me maquille, veo a una persona diferente. Quizás eso sea algo malo porque no me acepto tal y como soy. Sigo teniendo pensamientos negativos sobre mí a pesar del cáncer.

JR: En mi caso no es así. A mí se me cayeron las pestañas, las uñas, las cejas, el pelo y también subí de peso. Al verme en el espejo me di cuenta de lo que puede llegar a ser uno, pero no afectó a mi autoestima a pesar de todo. Si yo en lugar de verme guapa empiezo a considerarme fea, la cosa no puede ir bien.

OY: Referente a lo del peso, no es solo que me afectase a nivel anímico, que también. Me afectó especialmente en lo físico, por el dolor en los huesos. El aumento de 17 kilos de peso me produjo dolores en rodillas y pies porque estaban aguantando un peso que nunca habían tenido.

¿Es fácil el acceso a la información sobre el cáncer de mama?

JR: Yo no tenía información ninguna, buscaba en internet. Luego, cuando fui a Ámate, aclaré muchas dudas. Además, que en internet cada persona es un mundo. A mí donde más me informaron fue en Ámate.

OY: En este caso los oncólogos no explican bien, te cuentan los pasos a seguir, pero no te detallan todos los pasos del proceso, no llegas a comprender realmente a lo que te vas a enfrentar. A los oncólogos les falta mucha comunicación con los pacientes.

¿Qué consejo le darían a alguien que esté atravesando un cáncer?

OY: No hay que dejarse vencer. Aunque te mires en el espejo y no te reflejes, sigues siendo la misma persona de siempre.

JR: Se puede, hay que estar activa y positiva. Lo más que vale es la actitud. A mí me cambió mucho mi forma de pensar de la vida, lo veo todo más bonito. Creo que cualquiera que atraviese un cáncer aprende a valorar un poco más la vida.