La Justicia condena a la exalcaldesa a ocho años y medio de inhabilitación

El Juzgado de lo Penal Número 5 de Santa Cruz de Tenerife ha condenado a la exalcaldesa de Santa Úrsula Milagros Pérez a ocho años y medio de inhabilitación para empleo o cargo público. Así consta en su sentencia del pasado viernes, en la que desglosa a lo largo de 93 páginas los hechos y fundamentos que han llevado a culpar de la comisión de un delito continuado de prevaricación administrativa no solo a la todavía concejal del Partido Popular (PP), sino también al aún edil socialista Víctor Manuel Hernández, con idéntico castigo.

Tal y como adelantó ayer Mírame TV, la juez encargada del caso, Beatriz Méndez, ve acreditado que ambos políticos enchufaron de forma ilegal en el Ayuntamiento norteño a un total de 18 personas -"algunas de las cuales por afinidad política, personal o profesional"- a pesar de los informes con advertencias del abogado del Consistorio y del interventor.

Las resoluciones tuvieron lugar entre 2011 y 2012, cuando Milagros Pérez era la regidora y Hernández su primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo. Ambos, como socios de Gobierno, dieron empleo "arbitrariamente" a todos ellos mediante dos fórmulas laborales no permitidas por ley para las funciones encomendadas. En el fallo se subraya que se valieron de contratos administrativos de servicios y negociados sin publicidad para suplir deficiencias de personal a pesar de que estos solo están permitidos para cubrir necesidades y trabajos puntuales y urgentes, lo que supone "un fraude absoluto al derecho que tienen todos los ciudadanos a acceder a los empleos públicos que deben regirse por los principios de igualdad, mérito y capacidad".

La juez deja claro que, "ya desde el principio", lo que los acusados buscaban era tratar de "suplir" la falta de plantilla con esos profesionales que iban a prestar sus servicios "de modo continuado e ininterrumpido, en régimen de jornada completa, utilizando exclusivamente los medios organizativos de dicha Administración, con el percibo mensual en concepto de honorarios de una cantidad más o menos fija y sometido a las mismas vicisitudes".

Negociados fraudulentos. Una buena parte de la sentencia se centra en las cuatro personas que encadenaron sus trabajos en el Ayuntamiento de forma fraudulenta, primero a través de contratos de servicios y, luego, por negociados sin publicidad una vez se alcanzaron los 18.000 euros o el año máximo establecidos por la legislación.

Tres de ellos fueron contratados "por cercanía personal o profesional" con el aún hoy concejal socialista o con personas de su confianza "sin tener en cuenta" otros candidatos ni "las necesidades reales del Ayuntamiento", mientras que el cuarto ejercía como ingeniero en el Consistorio a través de la misma figura administrativa.

La juez resalta que los técnicos encargados de la fiscalización advirtieron, aunque de forma "tibia" de manera generalizada, a los condenados de que era imposible emplear a personas por esa vía para satisfacer necesidades de personal, no solo verbalmente sino también por escrito. Pero los dos encartados no solo desoyeron esos avisos, sino que además incluso la exalcaldesa levantó reparos "en al menos dos ocasiones".

Una vez llegados a los límites legales establecidos para los contratos menores, los acusados pasaron a mantener enchufados de forma "fraudulenta" a esos mismos cuatro beneficiarios por negociados sin publicidad. La titular del Juzgado ve acreditado que se trató de una fórmula para dar "apariencia de legalidad" al trámite ya que, a raíz de que una de estas personas reconociera que fue el concejal socialista el que le dijo que amañara las ofertas económicas participantes en el procedimiento para asegurarse el puesto, Beatriz Méndez agrega que su "parecer" es que ocurrió lo mismo con el resto ante las características de las ofertas de los invitados y sus vinculaciones con esos empleados.

Siete contratos de servicios más. Al igual que los contratos de servicios anteriores, los dos concejales hoy en la oposición y ya condenados, aunque en primera instancia porque pueden interponer recurso de apelación, también colocaron a dedo a siete personas más a través de esa misma figura pese a no tener cabida legal y las advertencias de los técnicos. Cinco de ellos estaban relacionados con los encartados por vínculos políticos (PP o PSC) o familiares. La juez indica que algunas de las funciones encomendadas a estos beneficiarios no han quedado claras, no se correspondían con el objeto del contrato o no se ha demostrado que determinados trabajos fueran realizados. Lo que está claro, según expone, es que en ningún caso quedó patente la necesidad o la urgencia de encargar esas labores, como hacer notas de prensa o actualizar el censo electoral.

Adecco. Otras siete personas fueron contratadas de forma ilegal a través de Adecco. En esta parte jugó un papel fundamental la directora de la empresa de trabajo temporal, que en el juicio negó que la entidad realizara selección previa. Según afirmó, el proceder consistía en que recibía una llamada o un correo electrónico del Ayuntamiento mediante los que se le indicaba qué sujeto iba a acudir a las instalaciones para luego ser empleado, porque "así se lo había indicado" el Consistorio. Pese a los avisos de los técnicos, la exalcaldesa aprobó los gastos y permitió que Adecco prestara el servicio entre diciembre de 2011 y febrero de 2012.