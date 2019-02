El PP pide el cierre de la televisión del Cabildo

El Grupo Popular en el Cabildo de Tenerife someterá mañana miércoles a la votación del pleno de la corporación en el Debate sobre el estado de la Isla el cierre de la televisión insular, un empresa pública insular en forma de sociedad anónima cuyo capital social es íntegramente de titularidad pública y que está gestionada por el Instituto Tecnológico y de Energías Renovables S.A. (ITER, S.A.), sociedad participada mayoritariamente también por el propio Cabildo de Tenerife.

El candidato del Partido Popular (PP) a la Presidencia del Cabildo de Tenerife en las próximas elecciones, Lope Afonso, dijo que en los escasos meses que ha tenido de vida esta nuevo canal de televisión pública "hemos podido constatar que se trata de un mero instrumento de propaganda política y electoral al servicio de Coalición Canaria (CC) a mayor gloria de su candidato a repetir como presidente de la corporación, Carlos Alonso".

"No se podía esperar otra cosa cuando ha sido un expediente que se tramitó deprisa y corriendo, a diferencia de tantos otros que duermen el sueño de los justos en los cajones de la corporación, y cuando el canal se inaugura a cinco de meses de las elecciones: blanco y en botella", apostilló Afonso.

Según el candidato popular, entre los principales motivos por los que el Grupo Popular se opuso en su día a la creación de esta nueva televisión pública, que fue apoyada por el PSOE y Podemos y es ya la tercera de las que operan en la Isla, fue precisamente el temor a que fuera utilizada de forma partidista por los miembros del grupo de gobierno y, en especial, por el grupo dominante en la corporación, que es CC".

"Hay otras muchas razones que aconsejan el cierre de la nueva televisión pública insular (Tenerife 2030 TV), entre ellas que lo consideramos una injerencia en el sector privado audiovisual por parte del Cabildo de Tenerife que, con todas las necesidades que tiene la Isla en materia de movilidad, de sanidad y de atención sociosanitarias, y eso no siendo exhaustivos, no pinta nada".

Lope Afonso consideró que "dejar seguir creciendo al monstruo puede derivar en una creciente carga para los bolsillos de los tinerfeños sin ninguna utilidad práctica y es por eso que creo que es mejor cerrar ya este nuevo chiringuito de CC antes de que que se empiecen a hacer contrataciones y adquirir compromisos más fuertes y luego vernos en la tesitura de tener que poner en riesgo el sueldo y economía de profesionales ajenos a la corporación que no tienen la culpa de los despropósitos de Carlos Alonso y las formaciones políticas que aprobaron su creación".

Según el candidato popular, "el apoyo al sector de la producción audiovisual de la Isla , con el que el PP está y siempre estará, no justifica la creación de un canal de televisión porque, entre otras cosas, ya existe una televisión autonómica cuya situación no es la mejor y que seguramente agradecería que se le encargarán los contenidos formativos y formativos que, sobre el papel, se persiguen, un fin que se puede articular igualmente con la compra de programas a las televisiones locales que operan en el mercado audiovisual de la Isla". Además hizo hincapié en la preocupación de que Tenerife 2030 TV pretenda con el tiempo sostenerse con publicidad para justificar que no tira demasiado del dinero público, porque eso "supondría una claro caso de competencia desleal con el sector privado audiovisual".

Lope Afonso argumentó que, aunque el coste de la puesta en marcha del canal haya sido relativa e inicialmente moderado (en torno a los 600.000 euros), "lo cierto es que este dinero público sólo ha servido hasta la fecha para la propia promoción del canal y de las actividades, bajo el paraguas institucional, del presidente del Cabildo, al que las cámaras han seguido como auténticos drones en esto escasos meses".

A su juicio, "esta es una cantidad que, grande o chica, deber ser empleada para mejores fines, como la dotación de camas sociosanitarias de las que isla padece un déficit importante o la rebaja del precio del abono joven de transporte, porque esta sí es su responsabilidad y no hacer televisión ni los yogures mas caros del mundo mundial".