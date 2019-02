El Cabildo distingue con la Medalla de Oro a 30 empresas centenarias

El Cabildo de Tenerife entregó ayer la Medalla de Oro a 30 empresas centenarias de la Isla como reconocimiento de su actividad y aportaciones a la sociedad tinerfeña. En el pleno de la Corporación insular se acordó otorgar distinciones honoríficas a aquellas empresas con más de 100 años de actividad. Con este galardón, la Institución hace un reconocimiento a aquellas entidades más antiguas y también a los valores que las han hecho perdurar en el tiempo. Entre otros, se ha tenido en cuenta la contribución al empleo y a la economía familiar, el sector al que se dirige, el número de generaciones implicadas y su compromiso social y medioambiental.

Las 30 empresas seleccionadas para esta distinción son: Farmacia Feria, Farmacia Castillo-C.B Hernández Alonso, Grupo Óptica Rieu, Pirotecnia Hermanos Toste S.L, Víctor Núñez, Farmacia Fuentes, Tejidos García Feo, Calzados Afonso, Café Taoro-Casa Egon, Ferretería La Orotava, Dulcería Isora, Farmacia Santos Lecuona, Musical Paz Cerezo, Molino de Gofio La Molineta-Estrella de Oro S.L., Pedro Duque Canarias S.A., Hotel Aguere, Litografía Romero, Calzados Dorta-La Bandera Blanca, Farmacia El Negrito, Farmacia La Estación de Tacoronte, Imprenta Gráficas Sigú, Imprenta Bonnet, Hotel Marquesa, La Moderna-Muebles Mirabal, Almacenes La Venta Nueva S.L, Antiguo Molino de Agua Chano, Molino de Gofio La Máquina, Panadería Santiago e Hijos S.L. y Bar Chucho-Casa Emiliano. El acto contó con la presencia del presidente del Cabildo, Carlos Alonso, y su homólogo en el Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, así como los representantes de las 30 empresas galardonadas, entre otras.

El presidente del Cabildo recordó, durante su intervención, que "muchas empresas echaron el cierre porque apareció una competencia contra la que no podía luchar. Miles y miles de persianas se dejaron caer al tiempo que se iluminaban otros escaparates. Sólo unos pocos elegidos estaban llamados a sobrevivir nada menos que un siglo". "Estoy seguro de una cosa, no ha sido una cuestión de azar. Una frase célebre de Einstein decía que cuando la suerte le viniera a visitar le encontraría trabajando. Es posible que siempre se necesite un poco de fortuna, pero si detrás de los proyectos no existe el talento, la capacidad y la entrega, es muy difícil que nada salga adelante. Hace cien años unos emprendedores idearon una marca y pusieron en marcha una empresa. Un siglo más tarde, esas empresas están aún vivas en manos de sus descendientes. Eso no puede ser fruto de la casualidad", aseguró.

Alonso destacó que se trata de "empresas que han sabido adaptarse a los cambios, a la modernización y a las novedades de un mercado complejo. Pero que no olvidan una cosa, son empresas locales, arraigadas en el tejido social de las Islas. Un patrimonio que diferentes generaciones de consumidores han avalado con su confianza. Y constituyen la verdadera riqueza de una sociedad como la nuestra porque son negocios cuyos beneficios se quedan en Tenerife y se redistribuyen en nuestra propia economía".

"Tengo la convicción de que nos toca seguir defendiendo nuestra singularidad, la que permite que el tejido económico de las islas siga progresando y aprovechando esas nuevas oportunidades. Ustedes han demostrado que no se trata que nos traten como desvalidos, los canarios somos muy capaces. Reclamo que ante un mundo cada vez más impredecible y cambiante, el Estado respete lo que hemos conseguido: un trato justo, una competencia leal, un horizonte de oportunidades, un marco específico, abierto y diferencial para que estas islas continúen su progreso", afirmó Alonso.

En representación de los homenajeados, Silvia Rieu, de Ópticas Rieu, tomó la palabra y agradeció el reconocimiento del Cabildo. "Pertenezco a la tercera generación de una empresa familiar fundada a principios del siglo XX, cuando esta Isla era muy diferente. Y ya vamos por la cuarta generación. Cuando heredas la responsabilidad de dirigir una empresa en la que tu padre, y antes tu abuelo, se dejaron la piel para sacar adelante, el trabajo se convierte en algo más que en un mero trabajo", indicó durante su discurso.