124 alumnos europeos trabajarán contra el cambio climático

La alcaldesa de San Juan de la Rambla Fidela Velázquez, acompañada de la edil de Educación, Eulalia Toledo, recibieron ayer en el Consistorio a 24 alumnos entre 15 y 18 años y 11 docentes procedentes de Alemania, Hungría, Estonia y Francia participantes en el proyecto Erasmus + KA2019: Climates: Together for the better que desarrolla el IES San Juan de la Rambla y en el que se colaborará ofreciendo recursos municipales para facilitar la estancia durante la semana que dura el proyecto además de servir de guía para los visitantes.