Siete atentados contra la naturaleza

Pueden parecer inofensivas, en algunos casos, incluso, arte, pero nada más lejos de la realidad. Acciones como dibujar, pintar, amontonar piedras, o acumular basura, son auténticos atentados medioambientales de la riqueza natural que atesora la Isla. Fruto de la mano del hombre, estas prácticas no solo acaban con buena parte de la flora y la fauna que vive en la zona, sino que además suponen una alteración enorme del paisaje. La Fundación Telesforo Bravo-Juan Coello denuncia cada día cientos de casos de ellos. Su objetivo es preservar un regalo tan especial como es la naturaleza isleña.

Hay muchos y en los sitios más insospechados de la Isla, pero aquí se hace una recopilación de los siete atentados más importantes contra la naturaleza tinerfeñas. Acciones que le hacen un flaco favor al medioambiente isleño y que lejos de desaparecer, crecen cada día.

1 . Pintar en callaos. Hay quien cree que es arte pero lo cierto es que nada tiene que ver con una buena expresión artística. Demostrar las dotes de dibujante o pintor en los callaos de las playas isleñas o incluso, en parajes protegidos como el Parque Nacional del Teide, mata el encanto natural de las piedras y su paisaje. Desde la Fundación Telesforo Bravo-Juan Coello, su director, Jaime Coello, destaca que "no es arte, es vandalismo que degrada una zona costera, que es patrimonio de todas las personas y que ya no podemos disfrutar igual".

El especialista detalla que la pintura sobre roca volcánica, como la de la Isla, se absorbe "y cuesta mucho más eliminarla". "Es frecuente que se tengan que utilizar procedimientos químicos para erradicarla con los consiguientes daños que esto genera al material geológico", explica. Por ello, Coello insiste en que la mejor acción "es la no intervención".

2 . Grafitis-señales. Es una moda que cada vez va a más. Hacer pintadas vandálicas para señalizar senderos, carreras o competiciones se ha convertido en una costumbre de mal gusto. Las marcas de pinturas, generalmente de colores fluorescentes, se realizan en rocas, en medio de montañas o en el suelo. Esos manchones destruyen el paisaje, liberan sustancias químicas en el medio y son muy difíciles de quitar. "Su impacto es, sobre todo, paisajísitico", recalca el director de la fundación, quien añade que, "hemos encontrado señales y flechas de orientación en rocas con un gran interés".

Coello añade que este atentado medioambiental, que va dejando rastro para no perderse el camino, también se realiza con lo colocación de trozos de plásticos en las plantas o rocas.

3 . Formaciones de piedras. Cruces, símbolos esotéricos, o nombres, en medio de parajes naturales. La inventiva de algunos no tiene fin. Dedicarse a mover piedras de su lugar natural para crear imágenes también supone un grave peligro para el medioambiente isleño. El director de la fundación destaca que, en este caso, los más afectados son la flora y la fauna de la zona. "Las rocas sirven de hábitat para insectos y como lugar de refugio y enraizamiento de plantas, si las cambias de lugar, toda esta vida muere", comenta el experto. Además, las piedras realizan un efecto de protección contra la erosión que se pierde al trasladarse de sitio. "Todo el ecosistema cambia con una acción tan simple como esa", sostiene Coello.

4. Apilamientos zen. Comenzaron siendo una práctica de turistas en busca de un momento de meditación o paz y han acabado por devorar el paisaje de la costa de la Isla. Los apilamientos de piedras zen han formado auténticos bosques en zonas como la playa del Castillo, en Puerto de la Cruz, alterando el hábitat costero mucho más de lo que se puede llegar a imaginar.

Y es que puede parecer un acto inofensivo pero nada más lejos de la realidad. El especialista lo deja claro. "La gente cree que en una playa de callao no hay vida pero no es así. Ahí se está formando suelo y hay pequeños animales marinos e incluso aves", apunta Coello. En este sentido, el director de la fundación alerta que ya hay algunos estudios que ponen de manifiesto como estas aves marinas no se acercan a las playas donde hay pilas de piedras ya que ahí no hay vida. "Se están convirtiendo en desiertos", destaca.

A todo ello se suma un posible problema de seguridad. "Algunos montoncitos de rocas alcanzan los 1,80 metros de altura. Si alguna persona camina por ahí, sobre todo un niño, puede sufrir un accidente", comenta. Además, la ley de Costas recoge expresamente que no se puede impedir el paso hacia la costa, cosa que ocurre con frecuencia en aquellos espacios invadidos por los apilamientos. "En resumen, esta costumbre, que encima es importada, tiene consideraciones ambientales y legales", explica Coello.

5 . Grabados. "John", "Scot", "Laura", corazones y caras es lo que se puede encontrar grabado en espacios protegidos con tanto valor como Montaña Amarilla o Montaña Pelada, espacios con un valor geomórfico muy importante. Así lo sostiene el especialista, quien detalla que estas dunas fósiles ya tienen un valor intrínseco de por sí. "Sirven para sacar interpretaciones desde la geología", añade.

Los grabados son hechos, además, con herramientas muy agresivas como punzones o navajas que dejan sus huellas más que a la vista. "En algunos sitios los grabados llegan a adquirir unas dimensiones enormes, algo que nos preocupa bastante", señala el director de la fundación.

6 . Vertederos ilegales. Acumular basura en medio de la naturaleza no es una práctica nueva. No obstante, pese a las denuncias, sigue siendo frecuente y especialmente dañina para los encantos naturales de la Isla. "Es habitual encontrarte cúmulos de basura en cualquier punto de la Isla, algo totalmente lamentable y muy peligroso", señala Coello. El experto sostiene que, aparte del daño paisajístico que generan, a menudo llevan consigo elemento contaminantes que destruyen el entorno.

En este punto, el director de la fundación añade otro problema habitual: las afecciones a la flora y la fauna. "Arrancar trozos de plantas o tirar piedras a los animales son comportamiento no tan extraños", señala. Coello sostiene que todas estas acciones son practicadas tanto por turistas como por locales, aunque unos y otros tienen preferencia por algunas de ellas. En este sentido, apunta que, por ejemplo, el tema de los vertidos "es muy local", mientras que los graffitis o la moda de amontonar piedras "proviene generalmente de turistas".

7 . Dibujos en las playas. Ni la arena se salva. Los dibujos en las playas y dunas son, en palabras del especialista, "prácticas para hacer la gracia que no tienen sentido ni cumplen ninguna función". "Modifican el paisaje y tienen un impacto brutal en nuestro entornos", concluye Coello.