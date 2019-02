Lope Afonso califica de "trágico sainete" la gestión del Cabildo de Tenerife en el Circuito Insular del Motor

Lope Afonso, candidato del Partido Popular (PP) a la Presidencia del Cabildo de Tenerife en las próximas elecciones, ha calificado de "trágico sainete" la gestión que ha realizado la corporación insular del nonato Circuito Insular del Motor y ha exigido a Carlos Alonso que "asuma la responsabilidad del daño que ha supuesto poner en entredicho el buen nombre de la institución insular fuera de las Islas y el perjuicio económico que causa la inejecución del aval. "Los tinerfeños, y en especial los aficionados al motor, no se merecen esta pésima gestión", apostilló Afonso.

Lope Afonso considera "muy grave" que Carlos Alonso haya tenido que admitir que la corporación que preside no puede hacer efectivos los 1,2 millones de euros que la adjudicataria de la construcción del Circuito del Motor aportó como aval para poder acceder al contrato de concesión administrativa. "Las administraciones públicas tienen procedimientos para garantizar la defensa del interés general y a mí me vale de muy poco que el presidente del Cabildo pretenda quitar hierro a la inejecución del aval con el pretexto de que el Circuito no ha generado demasiados gastos a la corporación y que la empresa dejó algo de obra hecha, porque eso cabe ser interpretado, como mínimo, como una actitud propia de la dejación de funciones".

Según el candidato popular, la negativa del Cabildo tanto a reconocer la imposibilidad de ejecutar el aval de Onda Rossa, S.L. como la continuidad de sus relaciones con Walter Sciacca "son síntomas de de que Carlos Alonso tiene mucho que ocultar respecto al Circuito del Motor y se avergüenza, como no es para menos, o no es capaz de asumir sus fracasos, fracasos que desgraciadamente costean los contribuyentes de la isla"

Pero lo más grave, según Lope Afonso, es que "con su falta de transparencia lo que pretende Carlos Alonso es tomarle el pelo a los tinerfeños en general, y a los aficionados al motor en particular, en lugar de reconocer que va sin rumbo en este proyecto, para así poder tratar de reconducirlo, y que la foto del 29 de agosto de 2016 colocando la primera piedra del Circuito, fue una engañifa más de las muchas a las que nos tiene acostumbrados en el marco de un proyecto de marketing personal que no tiene contenido político ni de gestión, en especial de esto último que es lo de verdad le interesa a la sociedad tinerfeña".

"Carlos Alonso se presentó ante la ciudadanía comprometiéndose a que las cosas sucedieran, pero a la vista de los resultados de su gestión en este e innumerables campos, incluido por supuesto el colapso de las carreteras y la insuficiencia de servicios en los mal llamados hospitales del Norte y del Sur, la realidad es que pasará a la historia como el presidente especialista en que las cosas no sucedieran", apostilló

Lope Afonso se preguntó cuál es motivo de que Carlos Alonso no apueste por el deporte y en particular por los aficionados al motor de la Isla, porque lo mismo que ha colaborado, con la inestimable herencia de sus predecesores de Coalición Canaria (CC) en el cargo, a frustrar durante décadas el ansiado Circuito insular del Motor, en el 2016 clausuró la Mesa Mota para la práctica del motocross con el fin de recuperar el entorno natural del paraje, "una intervención paisajística que consideró absolutamente necesaria pero sin que pueda compartir que no se haya ofrecido al día de la fecha ninguna alternativa a estos deportistas", dijo

Según el candidato popular, "la falta de visión de Carlos Alonso le impide entender que el Circuito Insular del Motor es un apuesta importante para nuestra economía, porque produce sinergias con nuestro principal sector económico, el turismo, al darnos la oportunidad de enriquecer nuestra oferta diversificándola".

"En el PP tenemos muy claro, y así lo hemos venido demostrando durante los últimos cuatro años, que el deporte no es solo uno de los princiales factores de la vida saludable y la formación de una personalidad más positiva tanto individual como de grupo, sino también una fuente de crecimiento económico que nosotros vamos a seguir potenciando porque creemos firmemente en sus beneficios para todos".