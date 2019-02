El colectivo Salvar la Tejita recoge firmas a favor de la revisión del deslinde

El Servicio Provincial de Costas ya ha aceptado revisar el deslinde marítimo-terrestre en la zona de Granadilla de Abona que va desde la urbanización Costabella hasta la Punta del Bocinegro como respuesta a la demanda de los colectivos Salvar La Tejita y la Asociación Tinerfeña Amigos de la Naturaleza (ATAN). El organismo dependiente del Gobierno central hizo pública esta decisión en un anuncio del pasado lunes, dando un plazo de un mes a los interesados para presentar alegaciones. La finalidad que persiguen los dos grupos ecologistas con este nuevo estudio es clara: detener la construcción del hotel de cinco estrellas que ha sido proyectado junto a una de las pocas playas con un alto valor medioambiental que quedan vírgenes en la Isla. Para buscar apoyos, ya se ha iniciado una campaña de recogida de firmas contra esta edificación para luego llevarlas ante el departamento estatal.

Ana Sabin, portavoz de Salvar la Tejita, detalla que la plataforma ha puesto en marcha la iniciativa para recabar respaldos a favor de la solicitud de esa revisión. La previsión es realizar mesas informativas hasta marzo, la próxima tendrá lugar el domingo de 17:00 a 20:00 en la plaza de El Médano, para que la gente conozca los motivos que llevan a esta organización a posicionarse en contra del complejo turístico y se sumen a los argumentos que ha expuesto ante Costas.

La representante del colectivo confía en lograr el apoyo de al menos 1.000 personas y especifica que los interesados en participar también pueden hacerlo por medio del perfil que Salvar la Tejita tiene en la red social Facebook. Por lo pronto, este colectivo y ATAN han logrado que el departamento estatal haya suspendido, hasta al menos analizar las futuras alegaciones, la licencia urbanística que el Ayuntamiento dio a Construcción, Promoción y Derivados SA para la ejecución.

Ana Sabin explica que ya se ha entregado a Costas un informe geomorfológico en el que se defiende la presencia de bienes integrantes del dominio público marítimo-terrestre en la parcela donde está proyectado el cinco estrellas. Se refiere a las dunas que existen en esa zona que, a pesar de que "no se pueden invadir", se han visto afectadas por el cerramiento llevado a cabo por la empresa. Según asegura, además de que una parte de las vallas colocadas junto a la playa de La Tejita es "ilegal", porque "es metálica y no deja traspasar nada, como la arena y las semillas", el complejo debe levantarse "a 100 metros de distancia" del dominio público marítimo-terrestre, "y no a cinco" como está contempla, debido a los valores medioambientales del área.

La plataforma defiende retranquear "hasta los 100 metros" por la importancia que tienen estas dunas en la flora y la fauna. "Tenemos mucha fe en que se acepte porque, si se hace el hotel, al menos que se haga con todas las de la ley", asume la portavoz del colectivo, quien advierte que en la actualidad no cumple con la Ley de Costas al situarse en un paraje natural. Aparte, Ana Sabin subraya que el diseño tampoco contempla la construcción de una depuradora, lo que en su opinión "acabaría" con los sebadales de la Zona Especial de Conservación. Granadilla "tampoco tiene depuradora", así que el daño "será irreversible para el medioambiente", sentencia.