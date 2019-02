Vecinos de Tacoronte y El Sauzal viven atemorizados por una oleada de robos

En las casas, en los negocios, en los aparcamientos públicos o en las sucursales bancarias; a plena luz del día o en horas más intempestivas. Les da igual dónde y cuándo. Los ladrones que están atemorizando a los vecinos de Tacoronte y El Sauzal no hacen ascos a nada. Los residentes en estos dos municipios norteños viven con el miedo metido en el cuerpo ya que día tras día se suceden los casos de intentos de hurtos, robos con violencia, e incluso atracos con armas de fuego. Ante la ausencia de soluciones por parte de las administraciones, los vecinos comienzan a instalar alarmas y rejas de seguridad en sus hogares y empresas a la espera de que la presencia policía empiece a ser mucho más visible en sus calles.

El último episodio ocurrió hace apenas unos días cuando un delincuente intentó entrar en la Tasca Eclipse, en Aguagarcía ( Tacoronte), donde forzaron y rompieron la puerta de entrada. Pero este es solo uno de los casos. Recientemente, y también en Tacoronte, un hombre atracó a punta de pistola una sucursal de Cajasiete, mientras que hace menos de un mes, una mujer de 40 años fue detenida por agentes de la Guardia Civil tras entrar en una casa aprovechando que se encontraba abierta y sustraer una cartera con documentación y 1.300 euros en efectivo. Por su parte, en El Sauzal, la peluquería Pili Estilistas ha sufrido más de tres intentos de robo en apenas diez meses.

En el bar de Miguel (Tacoronte), su propietario, Juan Manuel, asegura que "hay una inseguridad constante". "Tengo miedo por mis dos hijos pequeños", afirma. El empresario, quien explica que por el momento su local "se ha salvado de la delincuencia", reconoce que teme lo que pueda ocurrir y por ello, ya ha empezado a tomar medidas. "Estoy cerrando a las nueve de la noche y en casa voy a poner rejas en todas las puertas y ventanas y una alarma", señala. Y es que el tacorontero apunta que "si entran cuando no hay nadie me da igual, el problema es que lo hagan con gente dentro y vengan con armas. El susto que te llevas no te lo quita nadie".

El vecino explica que los atracos en la localidad son constantes. "Hace unos días entraron en la casa de un empresario del municipio por la noche", detalla. Además, Juan Manuel apunta que los delincuentes también están robando en los coches. "Nos han contado varios casos de hurtos en el aparcamiento cercano a la fábrica de Coca-Cola, -pegado a la autopista del Norte- donde muchos tacoronteros dejan sus vehículos", añade. En este sentido, el empresario sostiene que, incluso, "han intentado llevarse coches".

Para el residente, la presencia policial en las calles del municipio "es inexistente". "Yo voy hacia el trabajo a las cinco de la mañana y nunca veo a agentes", asegura Juan Manuel, quien destaca que, "nos preocupa que no se tomen medidas de manera urgente". Mientras, el Ayuntamiento de Tacoronte mantendrá este viernes un encuentro con subdelegado del Gobierno en una reunión de la Junta Local de Seguridad a la que se ha invitado a todos los portavoces de los grupos políticos con representación en la Corporación. El objetivo es informar de la realidad de la seguridad ciudadana en el municipio y conocer con exactitud los datos de los delitos.

Por su parte, en El Sauzal, el concejal de Seguridad, Daniel Ravello González, reconoce que la localidad "cuenta con escasos efectivos". "Estamos esperando a que la Guardia Civil nos de información de primera mano para actuar", señala el edil. No obstante, el responsable local de Seguridad reconoce que los vecinos ya les han trasladado su preocupación e inquietud por esta oleada de robos, "especialmente en la zona alta del municipio (como El Ravelo) y en negocios privados".