El alcalde anuncia que Cho-Parque La Reina tendrá luz y alcantarillado

Más de 4.200 personas viven en la actualidad en la zona incluida en el Plan Parcial de Cho-Parque La Reina. No obstante, el hecho de que este haya estado inacabado durante décadas ha supuesto que sus vecinos no tuvieran acceso a servicios tan básicos como el alumbrado público o que el Ayuntamiento de Arona no pudiera desarrollar infraestructuras y dotaciones como la depuradora o servicios públicos y sociales.

Al respecto, el alcalde de Arona, José Julián Mena anunció que "en Urbanismo, un trabajo serio y riguroso ha hecho posible lo que durante décadas no se fue capaz de solucionar". "Situaciones similares a la de Cho-Parque La Reina se fueron extendiendo por Arona hasta afectar a miles de vecinos, por lo que sacar esas zonas de la parálisis y devolver derechos a sus habitantes, es prioritario. Estamos a punto de hacerlo en Cho-Parque La Reina y trabajamos de forma simultánea en otros ámbitos que se encuentran en localidades como Valle San Lorenzo o urbanizaciones como Ten-Bel", agregó. El reciente desbloqueo de otros planes parciales, después de 25 años de parálisis, ha supuesto para la Corporación un ejemplo de cómo sacar adelante una zona de estas características, en las que, no obstante, se venía trabajando desde el inicio del mandato. En Cho-Parque La Reina viven más de 4.000 personas sin que el municipio pudiera actuar en ese ámbito debido a décadas de inacción. Tanto el alcalde de Arona, José Julián Mena, como el concejal de Urbanismo, Luis García, se habían propuesto como prioridades el desbloqueo de situaciones como esta y que se repiten a lo largo y ancho del municipio, en otros núcleos como Valle San Lorenzo o en Ten-Bel.

El Ayuntamiento ya tiene diferentes opciones legales que permitirían desbloquear definitivamente el Plan Parcial de Cho-Parque La Reina. Además, el área de Urbanismo se ha reunido con diferentes propietarios e inversores de los suelos libres con el objetivo de concluir la urbanización, edificar y llevar a cabo las construcciones de infraestructuras y dotaciones.

Mena explicó que "para nosotros y para los vecinos es incomprensible que el caos urbanístico en Arona durante muchos años no permitiera al Ayuntamiento, por ejemplo, colocar algo tan básico como el alumbrado público mientras los habitantes de la zona, sin embargo, pagan sus impuestos".