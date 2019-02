Un centenar de embarcaciones ilegales operan en las aguas de Tenerife

Cada vez son más. Alrededor de un centenar de embarcaciones ilegales operan a sus anchas en las aguas de las Islas. Estos barcos irregulares, que proceden de áreas del Mediterráneo como Croacia o Montenegro, está invadiendo el Archipiélago con excursiones turísticas y recreativas que pasan por alto todos los requisitos legales necesarios. Ni pagan tasas, ni tributan en Canarias. Tampoco pasan controles, inspecciones técnicas o medidas de seguridad. Una situación en alza que ha hecho que la Asociación Náutica y de Recreo de Canarias (Asnáutica) y el Gobierno de Canarias empiecen a tomar cartas en el asunto.

Así lo explica el presidente de la asociación, Ángel Escobar, quien detalla que tras la reunión mantenida esta semana con la Consejería de Transportes del Ejecutivo isleño, se ha llegado al acuerdo de cooperar mutuamente para denunciar los casos de intrusismo. "El Gobierno se ha mostrado con ganas de solucionar el problema pero nos dice que no tiene los medios necesarios para controlar la actividad", explica Escobar. Por ello, serán las propias embarcaciones locales las que controlarán los barcos y presentarán las denuncias pertinentes a la Consejería. "Han pedido nuestra colaboración para poder identificarlas", detalla el presidente.

Y es que según destaca Escobar, existe una especie de "limbo" sobre quién debe controlar la actividad. "También nos hemos reunido con Puertos y con la Agencia Tributaria canaria pero nadie parece tener la competencia", sostiene el empresario, quien agrega que, "si hay un camión ilegal en la autopista, la Guardia Civil lo detiene. ¿Porqué en las embarcaciones no?". Lo que la asociación pide es que, simplemente, se les exija a este tipo de barcos la misma documentación que a ellos. "Tendrían que darse de alta y tributar aquí", recalca.

A pesar de que cada vez se intensifica más, este intrusismo no es algo nuevo. "Cada año son más, se van multiplicando día a día", apunta el presidente de Asnáutica. Escobar comenta que Canarias es el único destino de turismo náutico en Europa durante los meses de invierno. Por esa razón, desde octubre y hasta abril, las Islas se llenan de embarcaciones de otros países. "El boca a boca sobre nuestras bondades climáticas y el buen desarrollo de la actividad hace que esto sea una invasión", recalca el presidente.

El daño económico que supone este tipo de actividad ilegal es evidente, pero no es el único. En materia de medioambiente y seguridad marítima también supone importantes problemas. "La mayoría de estas embarcaciones no conocen las normas de seguridad y no tienen ni idea sobre los cetáceos", critica Escobar, quien añade que, incluso, "muchos no entienden ni el inglés".

En el encuentro mantenido entre representantes de la asociación, la directora general de Transportes del Gobierno de Canarias, Yasmina García, y el director gerente de Puertos Canarios, Manuel Ortega, las instituciones implicadas se comprometieron a estudiar el caso con detalle y plantear soluciones eficaces.

Último caso

El último caso sobre el peligro que supone las actividades irregulares en las aguas isleñas tuvo lugar hace unos días. La Organización para la conservación del medioambiente (Acest) denunció el acoso una manada de delfines en Tenerife a través de un vídeo en el que aseguraban que "se puede ver como la persona que va encima de la tabla de paddle surf junto con los kayaks acosa e interfiere en la trayectoria de los delfines".

La organización apuntó que su comportamiento mostraba que no tienen en cuenta "en ningún momento el bienestar de estos mamíferos o las normativas que existen para la observación de cetáceos". "Lamentablemente este no es un caso aislado", añadían en dicha publicación. Sin embargo, algunos de sus seguidores no estaban de acuerdo con la denuncia, y comenzado a responder al vídeo mostrando sus opiniones.