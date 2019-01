El PSC descarta romper el pacto en el Cabildo pese a la "provocación" de Alonso

El Partido Socialista (PSOE-PSC) en el Cabildo de Tenerife descartó ayer romper el pacto con Coalición Canaria (CC) a pesar de las "provocaciones" del presidente insular, el nacionalista Carlos Alonso. El secretario de la formación de izquierdas en la Isla, Pedro Martín, acusó al mandatario de intentar forzar la fractura de esa cohabitación simplemente porque su organización "reivindica tener criterio propio", pero aseguró que el grupo no caerá en sus pretensiones a menos de cuatro meses de las elecciones porque dejar el Gobierno en minoría a estas alturas significa "montar un jaleo difícilmente explicable".

Para el representante, lo lógico es continuar dentro del Ejecutivo insular junto a los nacionalistas porque ese acuerdo, que se ha prolongado durante ya dos mandatos, debe estar "por encima de las antipatías desde el punto de vista político" ya que hay asuntos "fundamentales que no pueden quedar interrumpidos". Entre los trabajos que se están desarrollando y que considera que podrían verse paralizados con la marcha de los socialistas citó los planes de cooperación con los municipios y las actuaciones en materia de aguas para evitar sanciones europeas, dos asuntos que a día de hoy gestionan sus compañeros.

El también candidato del PSC a la Institución tinerfeña avisó de que su partido va a "seguir diciendo" lo que se hace bien pero también aquello con lo que no está de acuerdo porque un pacto significa "lealtad" y "no sometimiento". Aseguró que el posicionamiento contrario a CC es lo que ha llevado a que "se esté tensionando desde la Presidencia del Cabildo" para que el PSC rompa la alianza, pero el plan de la formación de izquierdas es diferente. Intentará "no entrar en debates estériles que no llevan a nada y resolver lo que queda de gestión hasta acabar el mandato". "Ya somos talluditos para montar follones sin necesidad", advirtió Pedro Martín, para posteriormente tender su mano a Carlos Alonso con el fin de poder plantear negociaciones en el futuro sin perder la posibilidad de "no llegar a acuerdos en todo".

El secretario general de la organización en Tenerife hizo hincapié en que el pacto con Coalición implica que los asuntos deban ser consensuados "y no impuestos" porque los nacionalistas no tienen mayoría absoluta, por lo que "vamos a seguir teniendo nuestro propio discurso" sin que la intención sea acabar con esa cohabitación y a pesar del "aviso chocante" que supone que Carlos Alonso haya planteado la búsqueda de acuerdos con otros grupos, como ya ocurrió en el pleno del viernes con el Partido Popular (PP), cuando gobierna con los socialistas. De esta forma, se mostró firme en la posición de la fuerza de izquierdas a pesar de las "provocaciones" por parte del presidente nacionalista para que rompan la alianza, una actitud que espera que no siga repitiéndose en lo que queda de mandato.

Sea como sea, Pedro Martín animó al mandatario a dialogar, aunque dejando claro que hay asuntos que el grupo no apoyará, como la compra del edificio a la familia del expresidente de la patronal de la construcción condenado Antonio Plasencia. El candidato del PSC al Cabildo recordó que los socialistas acordaron rechazar la intención de CC de adquirir esa construcción porque observan que "no es la mejor solución", ya que dijo que se cumplen todos los requisitos para crear un nuevo centro sociosanitario sin necesidad de tener que adaptar ese inmueble previsto para oficinas.

La portavoz del PSC en la Institución tinerfeña, Josefa Mesa, quien acompañó al secretario en la rueda de prensa, se expresó en similares términos. Por un lado, acusó a Coalición de haberles "ocultado" información sobre este expediente con "lagunas" y, por otro, no pasó por alto la "presión" liderada por Carlos Alonso para que dieran su apoyo a este asunto del que los socialistas se han desmarcado. Una posición que "trasladamos con la misma lealtad que hemos tenido con el pacto de Gobierno y el Pacto por Tenerife", sentenció.