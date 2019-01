La patronal rectifica y pide perdón si su campaña ofende a las 'kellys'

La patronal hotelera rectifica y pide disculpas si el vídeo de su campaña para la formación en idiomas ofende a las kellys. El spot de los empresarios, en el que una trabajadora no entiende lo que su cliente le pide por ser extranjero, ha levantado ampollas en el colectivo de las camareras de piso que considera que se las ridiculiza e identifica con un perfil erróneo. Ahora, la Asociación de Hoteleros y Extrahoteleros de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro (Ashotel), responde y asegura "que no va dirigido contra nadie" y estudia la retirada del anuncio.

Así lo avanzó ayer el gerente de la patronal, Juan Pablo González, quien destacó que la asociación, "en primer lugar", pide disculpas "si alguien se ha sentido ofendido por la campaña". "La intención de Ashotel no era meterse con ningún colectivo, de hecho, hay que explicar que la campaña consta de tres piezas audiovisuales con diferentes trabajadores", detalló. En este sentido, González recordó que el primer vídeo, realizado con el colectivo de los recepcionistas, "recibió felicitaciones".

Desde la patronal sostienen que "en ningún momento" quieren dar a entender que el "personal de nuestros hoteles esté poco formado". "Lo que estamos haciendo es poner en valor una herramienta que hemos sacado para el aprendizaje de los idiomas en el puesto de trabajo con una metodología nueva en la que en lugar de ir el alumno al aula, es el profesor el que va a l puesta de trabajo", puntualizó.

González también aclaró que "se ha usado a una conocida humorista canaria para esta pieza" y por tanto –añadió– "nuestra idea era hacerlo en tono de humor y con situaciones que se podrían dar". "Nos tomamos muy en serio la formación de los trabajadores y es indudable que el aprendizaje de idiomas en nuestro sector es una herramienta del día a día. Eso es lo que nos motiva", aclaró.

Así, el gerente de los hoteleros avanzó que ya hay establecimientos que han pedido paquetes de esta formación con el nuevo método. Se trata del programa +Qidiomas con el que se invita a los profesionales del sector a aprender idiomas en su puesto de trabajo. Para ello, la patronal ha trabajado con los docentes en el desarrollo de materiales específicos audiovisuales para la formación como audioguías o vídeos,.



Críticas

La Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT Canarias así como el colectivo de las camareras de piso ha rechazado la campaña de la patronal ya que consideran que contribuye al estereotipo de que quienes ocupan esos puestos no tienen cualificación suficiente. "La publicidad contribuye a visibilizar la imagen de las mujeres, y en esta ocasión se está reproduciendo un estereotipo sexista bajo un rol peyorativo en el que la mujer es ignorante o tiene limitaciones de formación", ha expresado UGT que, al igual que las kellys, ha pedido la retirada del anuncio.