El exalcade de Santiago del Teide, condenado a un año y seis meses de cárcel por la tragedia de Los Guíos

La tragedia mortal de la playa de Los Guíos, en Santiago del Teide, ya tiene culpables. Un año y seis meses de prisión es el tiempo que deberá pasar el exalcalde del municipio sureño, Juan Damián Gorrín, entre rejas por el homicidio imprudente de dos bañistas a causa de un desgraciado derrumbe el 1 de noviembre de 2009. Así lo sentencia el Juzgado de lo Penal Número 8 de Santa Cruz de Tenerife, quien acaba de condenar al exmandatario y a dos técnicos municipales (Celso González y José Javier Rodríguez) por considerarlos autores de dos delitos: homicidio imprudente y prevaricación.

Y es que la magistrada titular del Juzgado, María Teresa Hernández, también considera que Gorrín cometió un delito de prevaricación por lo que le impone cinco años de inhabilitación especial para para empleo o cargo público. Además, la sentencia condena compañía aseguradora Mapfre, como responsable civil subsidiaria, que deberá indemnizar a los familiares de las dos fallecidas, en un caso con 88.000 euros y en el otro con 70.500 euros.

Según recoge el documento, Gorrín no adoptó medidas eficaces para evitar el accidente a pesar de que conocía el peligro de desprendimientos en la playa.La magistrada considera que el exalcalde "tenía obligación de actuar porque la ley así lo exige; tenía una posición de garante en cuanto al riesgo existente y no realizó en tal posición su deber de cuidado para evitar las consecuencias posibles". En este sentido, recuerda la jueza, el exmandatario no dictó resolución alguna ordenando el cierre de la playa, como tampoco acordó vigilar la zona 24 horas ni colocar carteles que avisaran de su peligro.

La muerte de las dos bañistas se produjo el 1 de noviembre de 2009 debido al desprendimiento que se produjo desde el talud existente en la playa, a la que pudieron acceder libremente porque no fue clausurada por el Consistorio y porque, según indicaron los testigos, tampoco existía precinto alguno en el área insegura, donde ya se había producido otro alud alrededor de un mes antes.