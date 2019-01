"Soy víctima de violencia de género, tengo una niña de 15 meses y me han cortado el agua"

Laura Almagro asegura estar "desesperada". Esta joven víctima de violencia machista tiene una hija de solo 15 meses, se ha visto obligada a okupar una casa en Arona y el pasado miércoles le cortaron el agua.

"Sólo quiero que me ayuden a encontrar un trabajo para poder alquilar una casa. Me avergüenza haber tenido que ocupar una vivienda pero es que no tengo para dar un techo a mi hija", asegura este domingo a LA OPINIÓN DE TENERIFE.

Laura cobra solo 430 euros de la Renta Activa de Inserción (RAI) al ser reconocida oficialmente víctima de la violencia machista y estar bajo las medidas de protección.

De 28 años y natural de Barcelona, aunque se educó en Sevilla, vino a Tenerife en 2015, donde tuvo una relación que acabó con una denuncia de ella por violencia de género. El juicio se celebrará el próximo día 25.

Volvió a Sevilla pero apenas estuvo unos meses para regresar a la Isla por problemas familiares. Lleva en la Isla desde el pasado octubre.

Este viernes acudió a los servicios sociales del Ayuntamiento de Arona, municipio en el que reside, después de que le cortaran la luz en el apartamento que ocupa en la urbanización La Estrella.

Según el Ayuntamiento, la empresa concesionaria del servicio le retiró el contador y le cortó el suministro al comprobar que estaba residiendo en ese apartamento de forma ilegal.

"Soy la primera que no quiere estar de okupa. Mi intención es pagar los recibos, como he venido haciendo con los de la luz. Me ofrecieron una vivienda en Tamaimo con un alquiler social de 320 euros pero yo solo gano 430 euros y no puedo trabajar porque tengo que cuidar a mi niña", relata.

Uno de sus principales objetivos es conseguir que le den plaza a su pequeña, Nicole, en una guardería municipal. "Si me pudieran dar una plaza podría buscar un empleo y alquilar una vivienda", detalla Laura.

La joven ha trabajado de todo: administrativa, limpiadora, artesana, cuidadora, camarera... "Yo tenía mi casa alquilada y una vida normal pero por problemas familiares me he visto en esta situación".

Los servicios sociales del Ayuntamiento de Arona están haciendo todo lo posible para poder echar una mano a Laura y que pueda reconducir su situación.

De hecho, ya le dan un vale para conseguir alimentos cada tres meses y le han ofrecido viviendas de alquiler social. Han quedado con la joven en tratar la situación para buscar una solución.

"Mi prioridad es luchar por ni niña de 15 meses. No quiero que me la quiten los servicios sociales, algo que podría ocurrir si me viera en la calle. Voy a hacer todo lo posible para procurarle las mejores condiciones posibles".

Por ahora, tendrá que colocar un bidón para poder tener agua, tal y como le han recomendado en el Ayuntamiento aronero. Restablecerle el servicio de agua será complicado pues es okupa.