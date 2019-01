Mestura de vino y ópera en la Bodega Linaje del Pago de la mano de Celso Albelo

La Bodega Linaje del Pago, cuya sede se encuentra en el municipio tinerfeño de El Sauzal, ha llevado a cabo una fusión muy especial: vino y ópera.

Esta unión fue protagonista el sábado en un recital del aclamado tenor tinerfeño Celso Albelo con los caldos canarios como acompañantes.

La iniciativa, denominada La Voz en tinto, se saldó con un rotundo éxito, puesto que el público no solo agotó rápidamente las 90 localidades, sino que alabó la novedosa idea de fusionar la cultura con la degustación de vinos de la tierra.

El tenor lagunero, que goza de un gran reconocimiento internacional, fue el primero en destacar la "fabulosa mestura que conforma la música, en cualquiera de sus variedades, con el vino de nuestra tierra" y no dudó en abrir una botella de vino tinto de la primera cosecha de Linaje del Pago para brindar por la iniciativa y felicitar a la familia Gómez, propietarios de la bodega.

"He tenido la oportunidad de cantar en todo tipo de espacios y no veo por qué motivo tiene que ser mejor un auditorio o un teatro que una bodega como esta en la que, además, de tener un entorno único la acústica es muy buena", destacó Albelo al término de su recital en el que, junto al pianista Juan Francisco Parra, recibió hasta tres ovaciones y aplausos que incluso le obligaron a improvisar un bis que no fue otro que La Donna È Mobile. Además, Albelo cautivó a los asistentes con su interpretación de Una furtiva lacrima y Morucha, entre otras.



El director de Linaje del Pago, José María Gómez, explicó que la bodega comenzó hace muy poco tiempo a dar sus primeros pasos y que el objetivo fundamental es "dar al público vinos que le gusten, que verdaderamente le parezcan ricos y que les lleven a amar este maravilloso mundo del vino".

Asimismo, detalló que con ello, asimismo, pretende "rendir tributo a nuestra tierra y homenajear a la figura del agricultor tradicional que con su esfuerzo y tesón ha trabajado durante muchos años para que hoy podamos contar con un producto tan variados y de calidad como el que disfrutamos".

La Bodega Linaje del Pago acaba de sacar al mercado su primera cosecha en la que ofrece vino tinto tradicional, blanco seco y dos rosados extraordinarios: un rosado afrutado y otro denominado Rosa Palo, que se ha convertido en la auténtica revolución de la marca, puesto que satisface a todo tipo de gustos y que llama la atención por su color único.