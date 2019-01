Carlos Alonso: "Defiendo los intereses de todos aunque me pongan en la picota"

Carlos Alonso, presidente del Cabildo de Tenerife, ha vuelto a defender la compra de un edificio a una de las empresas de Antonio Plasencia, condenado por delitos de corrupción y contra el medio ambiente, para convertirlo en un centro sociosanitario.

El Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IASS), dependiente del Cabildo, aprobó abrir el expediente para adquirir el inmueble de 13 plantas de Cabo Llanos por 23 millones de euros, así como pagar a la empresa de Plasencia otros casi 7 millones para adecuar un edificio que está concebido para uso administrativo.

La compra se anunció a finales de 2018, la misma semana en la que el Gobierno de Canarias anunció otra compra al mismo empresario de una parcela del Hospital Nuestra Señora de la Candelaria por 5,6 millones de euros.

Sobre la operación del IASS, Carlos Alonso escribió este sábado lo siguiente en un mensaje enviado a sus contactos en WhatsApp, en el que admite que la decisión, aprobada por CC con el apoyo de PSOE y PP en el Consejo Rector del IASS, tendrá "un coste político". Este es el texto íntegro del presidente de la Corporación insular:

"Te supongo aún en el trance de resolver los últimos reyes.

Disculpa que te moleste hoy con esto pero quería mandar un mensaje (quizás un poco largo, sorry) sobre lo que se está comentado e informando respecto a la adquisición por parte del Cabildo de un nuevo edifico para alojar a las personas atendidas en el Hospital del Febles Campos.

Supongo que te sorprenderá que la empresa propietaria del edificio esté vinculada a Plasencia y que el Cabildo se meta a comprar el edificio sabiendo los problemas judiciales que tiene ese señor. Vaya una manera de complicarse la vida antes de unas elecciones, dirá alguno. Más allá de la polémica sobre el titular del inmueble y el coste político que puede tener para mí está decisión, sólo quería informarte de un par de cosas para que entiendas el sentido de la decisión:

- Necesitamos imperiosamente un inmueble para trasladar a los enfermos del Febles Campos mientras duren las obras de demolición y reconstrucción del actual hospital. Cuanto antes lo tengamos mejor. Además debe ser suficientemente grande para alojar a todos los dependientes.

- Hemos estado valorando varias alternativas durante un par de años, mientras redactábamos el proyecto de nuevo hospital y ninguna de las que hemos explorado era adecuada. No hay muchos inmuebles con las características necesarias. De hecho no hay prácticamente ninguno. Lo más cerca que se aproximaba a la solución adecuada era comprar la residencia de Ifara pero el precio no encajaba en la tasación y además tenía otros problemas (no cabían todos los enfermos, teníamos que asumir el personal de Ifara, etc) que no hacían viable la compra. Quisimos también construir el nuevo edificio al lado del solar del Febles pero urbanísticamente era imposible.

- El inmueble de Cabo Llanos se va a comprar por debajo del precio de tasación con los informes favorables de los servicios del Cabildo y del IASS después de una negociación con los actuales propietarios. Todo está bajo el amparo de la Ley de Patrimonio que permite comprar un edificio en construcción y que el propietario lo adapte a los usos finales que quiere la administración. Justo lo que estamos haciendo. Es mejor esa solución que terminarlo nosotros porque tendríamos que iniciar la tramitación de licencias y proyecto y tardaríamos bastante más para tener un resultado similar.

- Para que veas lo provechoso de la operación para el Cabildo te indico que en las nuevas infraestructuras sociosanitarias que estamos construyendo en la isla el coste medio metro cuadrado (descontando el valor del suelo) es del entorno de 1200€/m2 edificado. En este caso el metro cuadrado construido nos saldría por debajo de 1000€/m2.

- Hasta hace unos meses el edificio estaba en el mercado muy por encima del precio finalmente aceptado. Lo estaban vendiendo para hotel o para oficinas a un precio muy superior.

- En pocos meses podremos tener a los enfermos en el nuevo emplazamiento con unas condiciones mucho mejores para ellos y para los empleados, además de garantizarnos una vez que se produzca la construcción del nuevo Febles un aumento de plazas muy necesario en la isla y en particular en el área metropolitana.

- Si hubiera un edificio similar también lo compraríamos para poder así adelantar la rehabilitación del otro edificio que tenemos que cambiar, la residencia de Ofra.

Bueno, sé que este WhatsApp no va a evitar las habladurías o la demagogia de la política chusca pero creo que mi obligación como Presidente del Cabildo es buscar la mejor alternativa para los intereses de todos, en este caso los mayores, aunque eso suponga que me pongan en la picota que para eso también estoy aquí.

Siento el rollo y ya te dejo para sigas en tu labor de Rey Mago! Un abrazo y felices Reyes".