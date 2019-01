Un regalo único como la artesanía

Pocos regalos podrían etiquetarse como "únicos" y no es una cuestión de precio. No hace falta rascarse el bolsillo hasta sacarle las telarañas o exprimir la tarjeta de crédito hasta el último céntimo. Por un precio razonable, si se tiene en cuenta el trabajo que hay detrás, podremos adquirir un objeto artesano con la exclusividad de que no habrán dos piezas iguales para regalar en estas fiestas. Y esa oportunidad es posible desde ayer para todos los que visiten Santa Cruz de Tenerife y La Laguna en estos días pues el Cabildo de Tenerife inauguró en la Plaza del Príncipe, en la capital tinerfeña, y en la Plaza del Adelantado, en Aguere, la Feria de Artesanía en Reyes donde alrededor de 80 artesanos muestran y venden sus creaciones en los diferentes stands instalados en ambas ciudades hasta el próximo día 5, víspera de Reyes.

A la inauguración acudió el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo; el presidente del Cabildo tinerfeño, Carlos Alonso; el vicepresidente socioeconómico de la Corporación insular, Efraín Medina; y los alcaldes de Santa Cruz y La Laguna, José Manuel Bermúdez y José Alberto Díaz, respectivamente, así como el concejal de Promoción Económica, Empleo y Turismo de la capital tinerfeña, Alfonso Cabello.

El presidente del Cabildo recordó que "la Corporación insular organiza la Feria de Artesanía en Reyes desde hace 20 años y se ha convertido en uno de los eventos comerciales más esperados en las fechas navideñas, tanto por parte de sus protagonistas, los artesanos, como por el público visitante, que demanda un regalo personalizado y con un valor añadido de tradición, diseño y valores".

De igual modo, añadió que "por décimo año también tiene lugar el encuentro artesano que, simultáneamente, se desarrolla en la ciudad de La Laguna". Asimismo, Carlos Alonso animó a los ciudadanos a visitar ambas muestras, "ya que seguro van a encontrar los productos más adecuados para los regalos que nos quedan por hacer".

El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, resaltó que "la Feria de Artesanía es una de las actividades tradicionales de la capital en estas fechas, que se suma a otros eventos que tiene lugar estos días. "En la plaza del Príncipe podemos encontrar detalles únicos, artesanos, para regalar a las personas que queremos", indicó para añadir que "hago extensiva una invitación para que todos los que se encuentran en la Isla por estas fechas se acerquen a la Plaza del Príncipe, como mínimo a curiosear, aunque ya avanzo que seguro que van a encontrar algo bueno", concluyó.

Por su parte, el presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, felicitó al Cabildo de Tenerife y a los dos ayuntamientos por "esta apuesta decidida que llevan a cabo a favor de los artesanos, porque hay mucho talento de Canarias representado aquí, hay mucha creatividad y mucho empleo. Desde luego que apostar por nuestros artesanos es apostar por Canarias, así que al igual que ha hecho el presidente del Cabildo como el alcalde chicharrero, animo a todo el mundo a que se acerque a la Feria y aproveche para disfrutar y comprar algo en nuestro comercio cercano". De igual modo, animó a visitar las ferias y disfrutar de todos los productos que exponen los artesanos.

En Aguere

El alcalde de La Laguna agradeció igualmente al Cabildo que esta décima edición del Mercadillo de Navidad se celebre de nuevo en la Plaza del Adelantado, "por su trayectoria, su consolidación y por saber conjugar la artesanía, la creatividad y tener la capacidad de dar un alto nivel de producción que es, además, una seña de identificación de Canarias, en general, y de Tenerife, en particular". Además, el regidor nacionalista resaltó el "compromiso de las administraciones públicas para potenciar la capacidad creativa de nuestros artesanos".

Ambas ferias repiten ubicación: las emblemáticas plazas del Príncipe y del Adelantado, que constituyen puntos neurálgicos de cada ciudad al resultar fácil acceder a ellas y centrar la dinamización de la gran actividad comercial que se genera en los días previos al día de Reyes.

En las dos muestras participan 79 artesanos que exponen sus piezas en stands. En Santa Cruz se han agrupado 48 artesanos que muestran sus trabajos en cuatro carpas, mientras que son 31 los artistas que se han dado cita en La Laguna. El horario de apertura es de 11:00 a 22:00 horas, los días 2, 3 y 4 de enero, mientras que el día 5 de enero, el horario es el mismo para la apertura siendo el cierre a media noche.

En total, están representados 36 oficios artesanos que seguro que cubren las exigencias y los gustos de cualquier comprador que piense hacer un regalo de Reyes con un sello personal. Asimismo, la artesanía tradicional se cubre con la participación de 14 artesanos en las modalidades de calado, alfarería y carpintería tradicional, tejeduría, cuchillería, lutier, elaboración de puros, cestería de colmo, cestería de vara y encuadernación, mientras que la artesanía de autor que le imprime aires más modernos se puede ver también en joyería, textiles, productos de cosmética y decoración tanto para el hogar como el lugar de trabajo.

Entre los artesanos que tienen un expositor en la Plaza del Príncipe, está Lidia Falcón, creadora de la marca Adereza tu cabeza, que se dedica a la sombrerería utilizando técnicas antiguas y modernas en las que combina diferentes elementos, tanto autóctonos como de importación. En este caso, además, la autora ha diseñado unas viceras o pamelas elaboradas con "badana de platanera, tejida y tratada con un apresto para que sea ponible, incluso, con lluvia". En este caso, las pamelas llevan "una pieza teñida con técnicas milenarias de la India de recuperación de seda, son telas elaboradas por otra artesana canaria, Amanita".

Esta artesana revela que "en Canarias la aceptación de los artículos que diseño está siendo genial, pero en Ibiza ha sido un completo éxito desde hace dos años" que vende esta colección.

"Yo voy a Ibiza y las vendo allí, también tengo un distribuidor con el que trabajo. Las piezas las elaboro aquí y las llevo conmigo luego a la isla balear.

Como ella, muchos autónomos canarios se las ven y se las desean para ser competitivos en un mercado global, porque apostar por la internacionalización está muy bien, pero la aplicación del DUA, tanto a la importación como a la exportación, desanima a más de uno. "Lo del DUA está complicado y yo lo que hago es que viajo con las piezas que hago y se venden fuera, pero está limitado porque tengo que coger un barco porque las cantidades son muy grandes. Desde Canarias a Huelva y luego en vehículo cruzo la Península para luego embarcar de nuevo y llegar a Ibiza", señala para añadir que "al final es una semana de viaje".

Anastasia es una artesana de la joyería que lleva 30 años fabricando a mano sus distintas piezas que hoy, tras esas tres décadas de experiencia, agrupa en diferentes colecciones. "Tengo diferentes temáticas; no me defino en un solo estilo. Tengo mucha curiosidad por encontrar volumen y lo que me proporciona cada uno de los materiales con los que trabajo, entre ellos el aluminio para la elaboración de grandes piezas, pero también trabajo el cobre y la plata". "Hace un tiempo buscaba volúmenes en piezas hechas en un solo plano y ahora busco el efecto tridimensional y el juego que hace el movimiento y la luz".

Raymond Hernandez fabrica de forma artesanal bolígrafos, plumas estilográficas y portaminas. En su stand tiene una gran variedad de modelos en los que se aprecia la calidad de las diferentes maderas exóticas y nobles con las que trabaja así como el juego que busca cuando utiliza acrílicos y resinas para el cuerpo central y metales como la plata, níquel y oro.

Además, puede personalizar "por encargo" diferentes piezas como es el caso de una pluma elaborada con piezas desarmadas de un reloj insertadas en un cuerpo transparente hecho con cianoacrilato, limado y pulido. En este caso, "se puede realizar una pieza única con una hora determinada y día, si la esfera del reloj dispone de ella. También se pueden personalizar otras piezas con láser", señala.

Todos los utensilios de escritura se pueden adquirir bien con una funda de terciopelo negro o un estuche de madera tallada, personalizable igualmente. También se pueden elegir conjuntos formados por bolígrafo, pluma y abrecartas en un estuche de madera tallada y decoraciones con estaño, entre otros ornatos.

La Feria de Artesanía de Reyes y el Mercado Navideño de Artesanía, que cuenta con pago mediante tarjeta y empaquetado de regalos, ha supuesto para el Cabildo una inversión de 86.000 euros.