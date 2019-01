El Cabildo prevé sanear hoy la TF-42 ante el peligro de nuevos desprendimientos

"Lo importante no es parchear, sino ver si hay riesgo e intentar actuar con calma"

Una empresa especializada en trabajos verticales procederá hoy al saneo manual del material suelto detectado junto a la carretera TF-42, entre Icod de los Vinos y el barrio garachiquense de El Guincho. Así lo comunicó ayer el Cabildo de Tenerife a través de su cuenta en la red social Twitter después de ordenar el cierre de esta vía el pasado lunes a causa de un gran desprendimiento. Las rocas cayeron en la calzada, a la altura del kilómetro 6,2, antes de las 18:00 horas e invadieron toda la calzada hasta llegar incluso al carril bici que discurre a poca distancia. Los operarios se encargaron durante la jornada de ayer de la limpieza de este punto y posteriormente procedieron a su balizamiento, pero el problema es que aún existe peligro debido a la presencia de piedras sueltas en los taludes.

El área insular de Carreteras especificó que la previsión es que los expertos actúen en la zona afectada a primera hora de hoy y advirtió de que "se comunicará la apertura de la carretera lo antes posible teniendo presente lo complicado de estos trabajos y la seguridad de los usuarios". Los ciudadanos más afectados por esta situación son los de la Isla Baja, que para entrar o salir de esos municipios tienen que circular por la TF-82 (carretera de Las Canales) o el Anillo Insular y pasar por Las Cruces o por Tierra del Trigo.

El desvío del tráfico, según calculó ayer el alcalde de Garachico, José Heriberto González, implica aumentar el tiempo del trayecto de Icod de los Vinos a ese lugar en más de 20 minutos. Para las personas que se muevan en transporte público, informó de que la empresa pública Titsa ha puesto en funcionamiento micros (guaguas de menor tamaño) para prestar el servicio desde Buenavista del Norte a la ciudad del Drago ante la peligrosidad que implica la vía de El Tanque, un trayecto "complejo" por su sinuosidad que además -recordó- sufrió también un desprendimiento hace pocas semanas.

El regidor local tampoco pasó por alto la fecha en la que ha tenido lugar este contratiempo, en plena celebración de la entrada de 2019, y que hoy ya es día laborable, por lo que los habitantes de la Isla Baja que tengan que desplazarse para ir a trabajar se verán afectados al mismo tiempo por las colas y por este desvío del tráfico. Pero, sea como sea, González subrayó que lo importante es que no hubo daños personales ni materiales en el suceso, ya que recordó que entre 3.000 y 5.000 personas suelen juntarse en Garachico para celebrar Fin de Año y que las horas cercanas a la medianoche son las que registran un mayor tránsito de vehículos. "Pudo haber una desgracia tremenda; debemos quedarnos con que fue de día y sin un tráfico excesivo", celebró.

En esta ocasión no se produjo una desgracia, pero tanto él como los alcaldes de Buenavista del Norte y Los Silos están convencidos de que el Cabildo debe encargar un estudio pormenorizado para conocer el estado de los taludes y así garantizar la seguridad. González afirmó que hacía "bastantes años que no pasaba un desprendimiento tan grande" en esa zona como el del pasado lunes, cuya causa según dijo obedece a la caída del techo de una cueva que hay junto a la carretera, y advirtió de que pueden producirse más, de ahí que vea necesario analizar el lugar en los próximos días.

El mandatario de Los Silos, Santiago Martín, indicó estar "acostumbrado" a este tipo de situaciones, porque recordó la clausura de la TF-42 por el fuerte oleaje en Garachico y el alud producido en la vía de El Tanque, por donde se ha desviado el tráfico. Aunque manifestó que estos incidentes han tenido efectos en la Isla Baja, como por ejemplo en el desarrollo del Festival Internacional del Cuento del municipio norteño, no dudó a la hora de señalar que al Cabildo "no podemos achacarle nada porque no es su culpa y actuó con rapidez". De hecho, especificó que cerca de ese punto tuvo lugar un pequeño terremoto justo 15 minutos antes de que se produjera el derrumbe del lunes, del que "se habla que podría influir". "Parece mala suerte que todo lo que pasa nos afecta negativamente a nosotros. Somos los principales afectados de las colas, de la falta de hospital, del Anillo Insular con un solo carril por sentido... Al final parece que somos una isla dentro de la Isla", lamentó. Para el regidor silense, la "prioridad" es que se evalúe la situación en la que se encuentra la carretera, de forma que, "si se detecta algo y debe continuar cerrada, que se haga".

La alcaldesa de Buenavista del Norte, Eva García, se mostró en la misma línea que sus homólogos. Para ella, es imprescindible buscar "alternativas" con los ayuntamientos y el Cabildo para dar solución a los contratiempos que sufre la TF-42, que en este caso implica por ejemplo "dilatar las urgencias entre 20 y 30 minutos". En su opinión, no solo es necesario evaluar la vía actual para detectar los posibles puntos críticos y tomar soluciones, sino también mejorar los recorridos secundarios "porque no nos dan seguridad". "Normalmente los problemas surgen y en cualquier momento pueden haber daños personales", avisó la regidora.