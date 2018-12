La alegría llega en camiones rojos

Los bomberos del Consorcio de Tenerife visitaron esta mañana a los pacientes más jóvenes del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria (Hunsc). Lo hicieron subidos en dos de sus vehículos más grandes y con las sirenas puestas. No tenían que extinguir ningún fuego, solo apagar la tristeza o el aburrimiento que a veces aparece en las caras de los niños que se ven obligados a permanecer ingresados en este complejo hospitalario durante las fiestas de Navidad. Hay niños que padecen cáncer, leucemia y otras patologías crónicas; otros, están de paso por alguna dolencia gástrica o bien acuden a su cita mensual para recibir tratamiento. Pero todos los niños parecían ser hoy un poco más felices que otros días de estancia en el hospital. Para muchos de ellos, como expresaron a sus padres, los bomberos son sus auténticos héroes "porque salvan vidas", tal y como señaló el pequeño Ayoze Mendoza Tabares.

El atronador sonido de las sirenas de los vehículos de bomberos comenzó a sonar sobre las once de la mañana. Un camión autoescala y un vehículo de mando llegaron a los exteriores del edificio de Consultas Externas con una veintena de bomberos que se acercaron a los niños y a sus familiares que habían bajado de las habitaciones de la planta de Pediatría y del Hospital de Día acompañados por personal del centro para recibir a los efectivos del Consorcio de Tenerife en su tradicional visita navideña al Hunsc.

Los bomberos saben que una de las cosas que más ilusión les hace a los niños es ponerse el casco que llevan en una situación de emergencias, así que nada más bajarse de los vehículos, les preguntaron a los pequeños si querían ponerse el casco y la respuesta fue afirmativa y unánime.

Los padres de estos pequeños valientes que luchan a diario contra la enfermedad no podían ocultar tampoco la emoción y la felicidad por ver a sus hijos felices, aunque fuera por unas horas, pero verlos sonreír después de tantos momentos duros sobrecoge el alma y el corazón. No en vano, los expertos señalan que el estado de ánimo de un paciente influye en las fuerzas con las que el cuerpo lucha contra la enfermedad y su recuperación.

La sonrisa y la felicidad puede ser la mejor de las inyecciones posibles para superar muchas de las dificultades que se presentan en la vida como una enfermedad. En ocasiones, la enfermedad es también una prueba de vida que acaba por hacer más fuertes a los pacientes que no se rinden y la acaban venciendo.

"Me lo he pasado muy bien. Sobre todo cuando bajaron los bomberos por la cuerda; yo creo que bajó a mil kilómetros por hora", aseguraba Ayoze Mendoza, que tiene a su hermanita en el hospital. No parecía exagerar con la velocidad, porque lo dijo muy convencido. Para él, aquel bombero que se subió a la autoescala y se dejó caer por una cuerda desde una altura de cinco o seis plantas hasta el suelo, era su héroe. Abajo, en el suelo, los niños se arrancaron en un sonoro aplauso para ese bombero que les demostró que no hay que tener miedo a nada, ni siquiera a las alturas. Solo basta estar bien equipado. En su caso, con el traje, botas y casco, y en el caso de los pequeños con el amor y cariño de sus familias y del personal hospitalario que les cuida.

"La espuma me encantó, estaba muy guapa porque parecía nieve", afirmó Clesaida Mendoza, hermana de Ayoze, después de ver cómo uno de los bomberos lanzaba todas aquellas burbujas al aire.

Ese fue sin duda uno de los momentos más divertidos para los pequeños, que no dudaron en acercarse y tocarla. "Está fresquita", señaló otro niño que poco antes se quejaba del sol tan fuerte que hacía.

El personal médico y los familiares de los pequeños pacientes hicieron uso de sus móviles para hacerse selfies con los bomberos y recordar un día tan diferente al resto.

"Este tipo de visitas en estas fechas que realizan los bomberos, agentes de Policía o jugadores de fútbol y baloncesto son muy bienvenidas por los pequeños. Se sienten muy felices por los regalitos que reciben los niños. Les ayuda un montón en su recuperación; están distraídos y contentos porque no están acostumbrados", señala David Ravelo, enfermero de Pediatría.

Añade que "estas visitas son muy positivas para los pacientes, porque la parte anímica es muy importante en todo este tipo de procesos, de enfermedades crónicas que suelen tener todos estos niños".

Ravelo, que se encontraba trabajando ayer en el Hospital de Día destacó que "los niños que están ingresados aquí, en su mayoría, tienen enfermedades oncológicas, pero también hay pacientes que no están ingresados y que acuden para recibir tratamiento de forma periódica". Asegura que "la parte psicológica que trabajamos con los padres es también una parte muy importante para la recuperación de los niños" y admite que "no todos los días son buenos, pero ponemos todo nuestro esfuerzo para lograr vencer a la enfermedad".

"Lo que más me gustó fue la demostración del bombero tirándose por la cuerda, bueno la espuma también me gustó mucho", aseguró Claudia Redondo, otra paciente ingresada en el Hunsc.

"Una visita como esta me parece que es lo más bonito y grande que se puede hacer, porque los niños y los familiares pasan muchas horas de angustia, sobre todo en días como estos de fiestas navideñas, así que estamos muy agradecidos a los bomberos que han dedicado tiempo para visitar a los niños", manifestó Pilar Rivero, abuela de una niña antes de recibir el alta médica.

"Para nosotros es un placer venir a compartir un ratito con los niños y traerles un pequeño detalle e intentar hacer que sea un día feliz, fuera de lo normal; para nosotros es también un momento muy feliz. Nos sorprende siempre ver la ilusión en sus caras", afirmó Andrés Afonso, uno de los bomberos durante la visita.