Albelo y De León cantan a Canarias y la Navidad

La maestría de los tenores laguneros Celso Albelo y Jorge de León eclipsó ayer a los más de 20.000 asistentes que se reunieron en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife para disfrutar del tradicional concierto de Navidad que cada año ofrece la Orquesta Sinfónica de Tenerife (OST). Y ya son 25 los años que la formación ha llenado de los más entrañables temas navideños la explanada del muelle capitalino, donde miles de personas se arremolinan para ponerle el broche de oro a la jornada, aprovechando que el frío y el viento dieron una tregua al día de Navidad.

A las nueve en punto de la noche, después de que los espectadores más ansiosos llevaran más de media hora en sus asientos, dio comienzo la cita, que estuvo presentada un año más por Ana Molowny, quien se encargó de dar la bienvenida a los millones de espectadores que siguen esta cita a través de la televisión e internet, "a nuestro pequeño gran paraíso, un destino privilegiado", indicó. La presentadora recordó que este concierto cumplió ayer sus "bodas de plata, 25 años comprometidos a ofrecerles nuestro mejor regalo en forma de música" y destacó que este concierto es "cita cultural de interés turístico internacional y un referente mundial". Así, el inicio de la velada sirvió para hacer un repaso por los 25 años de historia de esta cita musical que un año más contó con la presencia del Víctor Pablo Pérez a la batuta.

A través de un repertorio en el que destacaron temas como Lo Divino, El tamborilero, Mi burrito sabanero o el Pasodoble Islas Canarias, la OST y los tenores hicieron cantar al público, que acompañó cada una de las canciones interpretadas con palmas y entonando algunos de los estribillos. Además, como no podía ser de otra forma, los protagonistas de este concierto completaron el espectáculo con algunas de las piezas más importantes que han puesto sobre el escenario a lo largo de su carrera, como es el caso de Tombe degli avi miei? de la ópera de Donizetti Lucia de Lammermoor, que Celso Albelo protagonizó hace algunas semanas en Auditorio de Tenerife.

Así, los dos tenores reconocieron que este repertorio, escogido con cariño y mucho respeto, no solo servía para realizar un repaso por los 25 años de historia de esta cita musical, sino también por su propia trayectoria profesional. Y es que la carrera de estas dos importantes figuras de la lírica internacional está marcada por los villancicos de su infancia, por los temas de carácter canario y por las arias de las óperas mundialmente conocidas.

Tenerife, que añoranza cantaron los tenores visiblemente emocionados, recordando, y haciendo recordar a los espectadores, entrañables momentos vividos en la tierra canaria. Con Mi burrito sabanero estalló la fiesta en la Dársena de los Llanos, donde no solo movieron los pies los tenores y el coro sino también muchos de los asistentes, que acompañaron el tema popularmente conocido. Además, Albelo y De León no dudaron en lucir sendos gorros típicos de La Graciosa para entonar el Pasodoble Islas Canarias de Josep María Tarridas que emocionó, no solo por su sentida letra, sino también por el cariño con el que fue entonado por los dos artistas.

De este modo, la buena sintonía de los dos tenores se dejó ver nada más salir al escenario cuando, acompañados de un fuerte aplauso por parte del público, no pudieron evitar darse un abrazo que demuestra que, más que compañeros de profesión, son auténticos amigos. Albelo y De León estuvieron acompañados por el Coro Infantil del Conservatorio Profesional de Música de Tenerife, en un guiño de los tenores a sus inicios en el mundo de la música. Y es que, tal y como ellos mismos expresaron durante la presentación del concierto de Navidad, "es una forma de representarnos a nosotros mismos cuando éramos pequeños. Estudiamos duro y crecimos para poder actuar en este concierto, y esperamos que estos niños se conviertan en nuestros sucesores".

Así, tras 25 años de celebración esta cita se ha convertido, además de en un hito musical, en un momento de solidaridad puesto que cada año se realizan donaciones para ayudar a las causas más variadas. En esta ocasión, la Fundación DISA donará 20.000 euros (uno por cada una de las personas que acudieron ayer a la Dársena de los Llanos) a la Fundación Theodora, dedicada a humanizar y mejorar la estancia hospitalaria de niños y adolescentes.

El Concierto de Navidad del Puerto cumplió su primer cuarto de siglo con un éxito rotundo, en el que parece que se ha descubierto la clave del éxito. Y es que la música clásica y los villancicos a la orilla del mar suenan mejor y, en ese escenario, ni el frío ni el viento parecen importar para terminar la jornada festiva en la mejor compañía musical.