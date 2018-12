Lotería de Navidad 2018 | La gasolinera de Granadilla vuelve a repartir fortuna

El Gordo del Sorteo Extraordinario de Navidad llegó el pasado año a la gasolinera Repsol del kilómetro 54 de la autopista del sur de Tenerife para quedarse. Mientras que en 2017 únicamente se vendió un décimo del primer premio de la lotería, este año se despacharon un total de 26 décimos del premio Gordo, el 03.347, y varios premios más que han hecho que este establecimiento reparta más de 10.690.000 de euros a través de 62 billetes agraciados. En concreto, esta estación de servicio del grupo González Canarias repartió 10.040.000 de euros con el primer premio y vendió ocho décimos del tercer premio, el 04.211, con 400.000 euros; seis boletos del cuarto premio, el 67.774, con 120.000 euros; nueve billetes del quinto premio, el 02.308, con 54.000 euros; y otros 13 décimos del quinto 29.031, con 78.000 euros.

Así, desde que en el año 2013 comenzara la racha de buena suerte para la gasolinera de José Miguel González, la estación de servicio ha repartido más de 216.300.000 en premios. Y es que, hace seis años, González distribuyó al completo el segundo premio del Sorteo, con 200 millones de euros para sus empleados y los clientes. Desde entonces, el propietario y dos de sus hijos, José Ángel y Miriam, trabajan duro junto con el resto de dependientes para que la suerte siempre visite este punto kilométrico tinerfeño, que cada año que pasa adquiere más fama.

Gracias al esfuerzo de todos estos trabajadores, esta gasolinera se ha convertido en el segundo establecimiento que más vende lotería de España, título del que ha podido presumir en 2018, por segundo año consecutivo. Y ello se ve reflejado en las largas colas que adornan este local desde el comienzo del verano. José Ángel González explicó ayer, botella de champán en mano, que los clientes aún esperaban para comprar su décimo de lotería el viernes cuando el reloj ya marcaba las once de la noche.

Las celebraciones comenzaron ayer bien pronto en la gasolinera con los primeros quintos repartidos, pero no fue hasta pasadas las once y media de la mañana cuando se hizo el silencio en la gasolinera después de que los niños de San Ildefonso cantaran el número agraciado con el primer premio. Así, ya se está convirtiendo en toda una tradición que los González permanezcan callados mientras contemplan atentos la televisión esperando a que alguno de los periodistas que se arremolinan en la tienda les confirme si ellos son, un año más, los vendedores de los principales premios del Sorteo. "No terminamos de asimilar la magnitud de todo esto porque solo somos una gasolinera pequeña y realmente estamos teniendo mucha suerte", explicó ayer José Ángel González, quien añadió que han tratado de simplificar la venta de décimos para dar mayor agilidad a las colas. "¡Ahora, a por el Niño. Nos toca trabajar duro!", afirmó González.

Yaiza Toledo es una de las siete empleadas de esta gasolinera y tiene bien claro que, al igual que sus compañeras, no va a poder disfrutar de las vacaciones de Navidad porque aún queda por hacer un último esfuerzo con el Sorteo del Niño. Además, desde hace meses han trabajado intensamente para atender todos los pedidos. Y es que, este año, "hemos recibido llamadas telefónicas, sobre todo de la Península, encargándonos números que después nosotros enviamos por paquetería. Así que no hemos parado", relató Toledo, quien destacó la gran presencia de alemanes que han llegado al kilómetro 54 de la autopista a lo largo de los últimos meses.

Pero la buena suerte de González Canarias no se limita únicamente a esta gasolinera. Y es que la estación de servicio del Poris de Abona, en Arico, también pertenece a este grupo y este año vendió un décimo del gordo y otro de un quinto premio. Miriam González es la encargada de este establecimiento y ayer no le salían las palabras de la emoción y los nervios que sintió al ver que la buena suerte de la familia se va repartiendo poco a poco por todo el sur de Tenerife. "Este año hemos vendido más que años anteriores y esperamos que, poco a poco, las dos gasolineras vayan igualándose en venta y en repartir los premios entre las dos", afirmó abrazada a uno de sus hermanos.

La honestidad, integridad y generosidad caracterizan a la familia González, que gestiona con ilusión esta gasolinera de la buena suerte, y que parece que no se cansa de repartir premios para amigos, clientes y desconocidos que cada año visitan este punto de la Isla en el que las colas de ilusión y nervios se están convirtiendo en la estampa más repetida en las fechas navideñas.