Colas para hacerse millonario

No importa la espera. Tampoco soportar el sol sobre la cabeza ni poner el despertador unas horas antes de lo previsto. Todo es poco si el resultado es hacerse millonario. Eso es lo que deben de pensar las cientos de personas que se agolpan a diario en las dos ventanillas de la ya conocida como gasolinera de la suerte. Buscan llevarse el Gordo o por lo menos, un buen pellizco, y saben que de eso, en el kilómetro 54 de la autopista del Sur, saben bastante. No es para menos. El surtidor de la felicidad lleva repartiendo premios cinco años seguidos y este 2018 espera no defraudar a nadie.

Las enormes colas que ayer se formaban en la gasolinera Repsol de Granadilla eran las de los más rezagados. Tinerfeños y turistas que, a falta de dos días para que los niños de San Idelfonso canten una lluvia de millones, no querían dejar pasar la oportunidad de jugar con en el azar en el que es, sin duda, el lugar con más papeletas de la Isla para brindar con champán mañana. Allí, el terminal instalado en el interior ofrece infinitas combinaciones de décimos para que nadie se quede sin jugar en el Sorteo Extraordinario de Navidad. Todos confían en que este año la fortuna siga acompañando a José Miguel González, el dueño de la instalación con más estrella de toda la geografía tinerfeña e, incluso, del país entero.

Y es que las colas, donde se pueden ver desde jóvenes hasta familias enteras y personas mayores, tienen su razón de ser. La leyenda de la gasolinera de Granadilla comenzó a calar hondo entre los que sueñan con ese golpe de suerte que los convierta en millonarios de la noche a la mañana en 2013, cuando la familia González repartió 200 millones de euros con el segundo premio al completo.

El champán empezaría entonces a correr en el kilómetro 54 de la autopista sureña y ya no pararía. Un año más tarde, la fama de la gasolinera continuaría creciendo con otro segundo premio, el de la serie 92.845. Después de ese gran pellizco, aquel 2014 se empezaron a montar colas kilométricas en torno a los expendedores más agraciados de la Isla y eso que muy poca gente esperaba que el estallido de alegría y felicidad se volviera a repetir 365 días más tardes.

Pero así fue. Varios décimos de un cuarto premio y de dos quintos llevaron el jolgorio a la instalación sureña en 2015, lo mismo que en 2016 y 2017 (con varios premios repartidos los dos años ). As í que mañana, cuando el bombo empiece a girar, no es de extrañar que todas las miradas vuelvan a estar puestas en González y su gasolinera.