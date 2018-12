Una candidata "poderosa y arrolladora"

Una mujer con fuerte carácter y una personalidad arrolladora. Así define el diseñador Daniel Pages a Raquel Iboleón, que será la candidata a Reina del Carnaval 2019 de McDonald's y la opinión de tenerife. Unos adjetivos con los que ella misma se identifica y que asegura que tratará de mostrar sobre el escenario del Recinto Ferial en la gala que se celebrará el miércoles 27 de febrero.

La santacrucera de 22 años, que estudia el último año de Derecho, recibió hace más de un año un mensaje del diseñador palmero a través de las redes sociales. "Nunca había pensado en presentarme a Reina, aunque ya me lo habían ofrecido otros antes", asegura. La propuesta de Pages fue la que realmente la convenció para participar en el concurso el año que viene. "Esta experiencia se vive solo una vez en la vida y necesitaba que fuese con una fantasía y un diseñador en los que confiase", mantiene.

Después de una visita al taller del diseñador palmero para conocer todos los detalles, la joven no tuvo que pensárselo mucho para darle el sí a Pages. "Lo comenté con mis padres, pero no le costó mucho convencerme", indica.

Aunque todavía no pueden desvelarse mucho detalles del traje que Iboleón lucirá sobre el escenario, la joven afirma que se trata de una fantasía "muy original" que "se amolda muy bien conmigo" y la hará sentirse muy segura durante su desfile.

Pages argumenta que aunque tenía "más o menos la idea de la fantasía para 2019 y lo que quería transmitir" tras concretar que Iboleón sería su candidata "terminé de desarrollarla a su medida".

El diseñador palmero se mostró seguro de que la candidata sacará toda la actitud necesaria para defender la fantasía sobre el escenario. "Es una mujer fuerte, muy luchadora y con bastante personalidad", señala.

Iboleón confiesa que tiene bastante claras las cosas que quiere para su futuro. Además de su faceta universitaria, también ha trabajado en el mundo de la moda y en 2015 se convirtió en Miss Tenerife, un momento en el que Pages se fijó en ella. La joven también quedó entre las 10 primeras candidatas de Miss España el año pasado, por lo que ya está acostumbrada a atraer todas las miradas desde un escenario.

La joven manifiesta que la fantasía "tiene un poco de cada uno de nosotros en ella" y apunta que el próximo 27 de febrero saldrá "a demostrar mi personalidad a través del traje que se asemeja bastante a mi ideal de una mujer poderosa y del siglo XXI".

Aunque ella tiene experiencia en el mundo de la moda, es consciente de que su participación en la Gala de la Reina del Carnaval chicharrero será algo muy diferente, para lo que tendrá que prepararse a fondo, no solo para darlo todo sobre el escenario, sino también para poder disfrutar de una experiencia única.

Hasta ahora solo sus padres y su pareja conocían que sería candidata de McDonald's y la opinión en la Gala de 2019 y la santacrucera manifiesta que se han mostrado muy contentos con la noticia. "A partir de ahora todo irá más rápido y estoy muy emocionada", concluye.

Bajo su punto de vista, el palmarés que atesora Pages, -que ha conseguido que dos de sus candidatas se conviertan en Reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife además de lograr varias damas de honor-, no la hace sentir más presión, sino todo lo contrario le aporta mucha confianza. "Si Dani se puso en contacto conmigo fue por algo, si no creyese en mi y pensara que tenemos posibilidades no habría contado conmigo", valora.

Ahora que ya ha comenzado la cuenta atrás, la joven se muere de ganas de disfrutar al máximo de esta experiencia, ya que considera que puede ser "un Carnaval muy bonito tanto para Dani como para mi".

Esta será la primera vez que Iboleón viva el Carnaval santacrucero desde dentro. Esta chicharrera, que reside en el barrio Salamanca, nunca ha participado ni formado parte de ningún grupo carnavalero, algo que no le ha impedido vivir al 100% la gran fiesta de la capital tinerfeña. "Me encanta disfrazarme y salir a la calle, aunque no me considero una forofa del Carnaval, porque otras personas lo viven con mucha más intensidad que yo", afirma la joven.

También suele asistir como público al Concurso de Murgas Adulta y ver la Gala de Elección de la Reina por televisión. La joven manifiesta que hasta ahora "no había encontrado mi sitio en el Carnaval", pero en 2019 sabe que estará sobre el escenario del Recinto Ferial.