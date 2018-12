El PP teme que el Gobierno licite el cierre del Anillo sin tener los terrenos

La consejera insular del Partido Popular (PP) Ana Zurita ha expresado sus sospechas de que el anuncio de la licitación de la obra que cerrará el Anillo Insular de carreteras entre El Tanque y Santiago del Teide "es un engaño electoral más de Coalición Canaria (CC), porque la obra no podrá ejecutar ni siquiera en el supuesto de que el Convenio de Carreteras se firmara antes de finalizar el año".

Zurita aseguró que el Gobierno de Canarias, con el visto bueno del Cabildo Insular de Tenerife, ha llevado a cabo este proyecto y todos sus trámites administrativos "de una manera asombrosamente chapucera y alejada de la realidad de esta isla". Para empezar, según recordó, "la reciente licitación del mencionado tramo del Anillo insular, con un proyecto recientemente adaptado y actualizado a los instrumentos legales vigentes, no se corresponde con lo esperado ni con la demanda de tráfico actual, pues sólo tiene dos carriles en el túnel y en el resto del recorrido a cielo abierto está infraestructura tan demanda tendrá la configuración de una carretera de una vía en cada sentido, a todas luces insuficiente".

Pero es que además, según resaltó la consejera, "las chapuzas han llegado a tal punto que desconocemos si los terrenos estarán disponibles para que la obra pudiera llevarse a cabo cuando se proceda a su adjudicación".

Zurita explicó que el procedimiento habitual después de la aprobación del proyecto, y antes de que se puedan iniciar el procedimiento de adjudicación, es decir, previamente a la aprobación del expediente de contratación de las obras, es que se tramite el replanteo del proyecto, que consiste en la comprobación de la realidad de la obra y la disponibilidad de los terrenos necesarios para su ejecución.

A este respecto la consejera precisó que "disponer de los terrenos es un requisito indispensable para la adjudicación del contrato de obras, porque en carreteras se puede dispensar del trámite administrativo de acuerdo a la Ley de Contratos del Sector Público, pero sí es necesario ocuparlos para hacer la obra".

Además, y según la consejera, el reciente anuncio de que en breve saldrá a información pública el expediente de expropiación de los terrenos para la ejecución de ese nuevo proyecto de Actualización del proyecto de ejecución del tramo El Tanque-Santiago del Teide "solo demuestra las prisas electoralistas del vicepresidente del Gobierno de Canarias y del Presidente del Cabildo, que no llevan a otra cosa que a un engaño más a la población de Tenerife, porque ya no solo el proyecto no cumple las expectativas en cuanto al dimensionado de carriles, sino que no se podrá ejecutar en los plazos previstos, por mucho que se firme el Convenio de Carreteras".

Esto es así porque, según indicó, "por mucho que se confabulen el Cabildo de Tenerife y el Gobierno de Canarias, CC en definitiva, para hacernos creer que se han dado pasos adelante para acelerar el cierre del anillo insular, el proyecto no se podrá adaptar a las demandas y aumentar el número de carriles con cargo a las mejoras en la licitación y modificaciones del proyecto en obra, tal y como han indicado, porque eso es algo imposible de acuerdo a la Ley de Contratos del Serctor Público (LCSP) 2017, que establece que a las mejoras no se les podrá asignar mas del 2,5 % del presupuesto, entre otros criterios". "Además", añadió Zurita, "difícilmente se podrá adaptar esa obtención de terrenos vía expropiaciones a la supuesta modificación que dicen que está realizando".

Ana Zurita elevó una pregunta a la Comisión de Presidencia del Cabildo Insular para intentar aclarar todas estas cuestiones, pero el director general de Infraestructuras, Miguel Becerra, "se dedicó a tirar balones fuera con la excusa de que la obra es una responsabilidad del Gobierno de Canarias".

"Me parece que esta respuesta es una falta de respeto, porque todos sabemos quién lleva la batuta en el Gobierno de Canarias sobre las obras que hay que hacer en Tenerife y los plazos en los que deben ser anunciados los avances, y esta persona es el presidente del Cabildo, Carlos Alonso, que está utilizando todo estos anuncios de licitación, adjudicación e inicio de diversas obras para intentar lavarse la cara ante una población que no aguante más el colapso que registran las carreteras isleñas y le pasará un abultada factura en las urnas el próximo mes de mayo".