'Startups' de todo el país traen sus ideas a la Isla atraídas por el apoyo institucional

Emprendedores de diversas regiones españolas vinculados a la red de mentores voluntarios Youth Business Spain han presentado sus proyectos en la 38 semana de aceleración de Mentor Day en Tenerife atraídos por los apoyos institucionales y las ventajas fiscales que ofrece la Isla. En esta ocasión, la iniciativa ha contado con el apoyo de la plataforma de promoción económica Why Tenerife?

El consejero de Turismo del Cabildo, Alberto Bernabé, explica que "todos los participantes en el evento han demostrado un altísimo nivel, con propuestas muy interesantes, y esperamos que durante la semana que han pasado hayan podido comprobar las excepcionales ventajas que les ofrece la Isla para que instalen aquí su empresa". Bernabé añade que, mediante Why Tenerife? -integrada por el Cabildo (Turismo de Tenerife, ITER y Parque Científico y Tecnológico), Zona ZEC, Zona Franca, Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife y la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de la provincia-, "las startups y todo tipo de empresas encuentran en la Isla magníficas condiciones para asentarse, no solo ventajas fiscales sino potentes infraestructuras, una excelente conectividad de datos y aérea o unos profesionales formados, con gran talento y capacidad".

Ganadores

A lo largo de la semana del 10 al 14 de diciembre, Santa Cruz de Tenerife se convirtió, una vez más, en un espacio abierto a proyectos innovadores, como el caso de la empresa Pinexports, que ha creado el joven coruñés Román Sánchez Fernández, quien recibió el préstamo participativo Mentor Coinvierte, que entrega un equipo de inversores a uno de los proyectos y que fue entregado por el consejero de Turismo del Cabildo de Tenerife.

Pinexports es una iniciativa que ya cuenta con cartera de clientes y que conecta empresas occidentales con fábricas en Asia, ocupándose desde la compra hasta la distribución al cliente, pasando por la importación y la logística internacional. En este sentido, Román Sánchez indicó su "interés en instalar su empresa en Tenerife, pues he estado conociendo y valorando las ventajas fiscales que hay en Canarias y desde luego merece la pena, sobre todo para un negocio como el mío que puede operar desde cualquier región".

Al mismo tiempo, la empresa Baggel, del joven zaragozano Pablo Guerrero Vinacua, que se dedica a la fabricación de mochilas para niños con diseños que garantizan mayor espacio y personalización, logró ser el proyecto mejor votado en el pitch combat que estuvo muy reñido en las iniciativas que se presentaron, muchas de ellas vinculadas con el turismo.

En esta ocasión, participaron en la semana de aceleración el presidente de YBS, Luis García Deber; la directora de esta red, Sara Simón; Carles Massot, coordinador de la red; y cuatro técnicos locales de Andalucía, Galicia, Cataluña y Extremadura.

Los miembros de Youth Business International, que operan en 52 países de los seis continentes, ayudaron en 2017 a iniciar o fortalecer 31.786 empresas lideradas por jóvenes. 78.159 jóvenes recibieron capacitación en habilidades empresariales, 12.804 recibieron apoyo financiero y 6.407 fueron asignados a mentores.

Mentor Day, socio local de la red YBS, es la primera aceleradora de España en empresas graduadas, según el informe de la Fundación de Cajas de Ahorros (Funcas) de 2018, y realiza cada mes una semana de aceleración gratuita para startups de todo el mundo.

Colaboradores

Mentor Day Canarias cuenta con la colaboración, además de Turismo de Tenerife, de la Red CIDE, StartupBlink,UBI Global, Younoodle, Startup Europe Week, GEW, Citi, Amazon, JP Morgan, Accenture, The Valey, Endesa, Microsoft, Who Works in Startups, ICEX, El Referente, Radio Ecca, Loogic, StartupXplore, EM, TodoStartups, Mundo Emprende, Club del Emprendimiento, RST, Emprendedores, Work for Social, TopEmprendedores y Start Emprendedores.

Este programa está coorganizado con la Red CIDE, una iniciativa de la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento del Gobierno de Canarias, impulsada a través de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (Aciisi), y cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, con una tasa de cofinanciación del 85% en el marco del Programa Operativo Feder Canarias 2014-2020.