El PP tacha de "bochornosa" la relación de CC y PSOE en el Cabildo tinerfeño

El presidente del Grupo Popular en el Cabildo Insular y del PP de Tenerife, Manuel Domínguez, ha calificado de "bochornosa" la relación que mantienen el CC y el PSOE en el Cabildo de Tenerife, donde se suceden ataques de los socialistas al presidente de la Corporación a pesar de que los representantes de este partido forman parte del gobierno insular y ostentan la dirección de diversas áreas.

Domínguez dijo no comprender como sobrevive este "singular pacto, donde en esta última etapa una parte (el PSOE) ataca a la otra (CC) sin el menor escrúpulo y los aludidos no sólo no responden como cabría esperar, sino que además mantienen el pacto de gobierno que une a ambos ya desde hace ocho años".

La última de las arremetidas del Grupo Socialista en el Cabildo de Tenerife contra Carlos Alonso ha tenido lugar en relación a la licitación de la obra de cierre del anillo insular entre Santiago del Teide y El Tanque con uno solo carril en parte del tramo que une El Tanque con lo que será el túnel de Erjos. El vicepresidente del Cabildo, el socialista Aurelio Abreu, llegó a acusar a su presidente de "mentir" cuando aseguró que tanto él como la consejera insular de Patrimonio, la socialista Josefa Mesa, se oponen ahora a la licitación de la obra en unas condiciones de las que ya habían sido previamente informados.

Según Domínguez, resulta "incomprensible" que el PSOE "siga saliendo de rositas" de estas y otras repetidas acometidas contra el presidente insular "cuando sus consejeros están apoyando con sus votos las políticas de Carlos Alonso". "Lo que yo me pregunto es que si Carlos Alonso miente, como denuncian, ¿por qué no se van del gobierno insular y siguen subidos al machito?", añadió.

El dirigente popular destacó cómo el Grupo Socialista no sólo viene sirviendo constantemente de bastón a las políticas de Alonso que después critica en los medios informativos, "sino que además ha rechazado hasta en tres ocasiones las propuestas del Grupo Popular del Cabildo para la realización de un estudio integral de movilidad que daría respuesta, entre otras muchas cosas de mayor calado, a los conflictos que CC y PSOE mantienen en torno las carreteras canarias".