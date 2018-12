La isoriana Patricia Dorta se alza con el premio a la mejor miel de Canarias

La joven Patricia Dorta Placeres lleva la apicultura isorana a lo más alto al alzarse con el premio a la Mejor Miel de Canarias en el reciente Congreso Nacional celebrado en Santa Cruz de Tenerife. Placeres, natural de Chirche, a sus 35 años se ha convertido en una mujer clave en la apicultura de Tenerife, cuyas mieles cuentan no solo con el reconocimiento local sino también insular, regional y nacional al conseguir premios donde se realza la calidad del producto que elaboran sus abejas.

"Empecé en la apicultura desde muy joven y fue mi padre quien me inculcó, tanto a mi como a mi hermana, los valores apícolas y la importancia que tienen las abejas para el sostenimiento del medio ambiente y la agricultura", señala Placeres, quien destaca que tanto su pareja como la de su hermana también se han contagiado de este subsector ganadero.

Resalta, no obstante, que "cuando me inicie en la apicultura tuve mis dudas, pero a medida que conocía la actividad, la misma me fue enganchando cada vez más. "De hecho, resulta muy atractivo observar el proceso de cría y floración, así como el trabajo que llevan a cabo las abejas en la colmena", destaca.

Dorta comenta que desde ese momento inició un proceso de formación continua para conseguir el bienestar de las abejas y, consecuentemente, para obtener cada vez mejores mieles. Los resultados son visibles al alzarse con galardones que sitúan a su producto como referente, como el conseguido en el transcurso del IX Congreso Nacional de Apicultura, celebrado recientemente en Santa Cruz de Tenerife.

"Es la primera vez que nos presentamos al certamen convocado por la celebración del congreso y logramos el premio a la Mejor Miel de Canarias, concurso al que se presentaron más de 60 miles y al que nosotros concurrimos con una monofloral de poleo de Chirche", comenta la apicultora isorana.