Podemos advierte gastos ilimitados en alojamientos del Gobierno insular

Mila Hormiga, consejera insular del grupo de Podemos en el Cabildo de Tenerife, ha declarado que su partido preguntará al grupo de Gobierno en la próxima Comisión Plenaria de Presidencia, sobre cuál ha sido el gasto medio dedicado al alojamiento del presidente, consejeras y consejeros insulares, directoras y directores insular, así como personal del gabinete de Presidencia, durante el presente mandato. Otra cuestión de interés para la formación morada será conocer cuántas veces se ha superado el límite económico que establece el Decreto 251/1997, por el que se aprueba el Reglamento de Indemnizaciones por razón del servicio.

La pregunta viene derivada de una serie de observaciones realizadas en el 'Informe de Intervención al Proyecto de Presupuestos del Cabildo para el ejercicio 2019', donde se destaca que, en las Bases de Ejecución del Presupuesto, no se incorporó finalmente una propuesta hecha por la Intervención para limitar el importe en los gastos de alojamiento. A este respecto, Hormiga afirma que: "esto se traduce en que este tipo de gastos, siempre que el grupo de Gobierno considere que están debidamente justificados, seguirán siendo ilimitados, lo que nos parece intolerable y muy preocupante".

La consejera de la formación morada continua argumentando que "el rechazo a la incorporación de dicha proposición de la Intervención nos parece una irresponsabilidad política del grupo de Gobierno, puesto que están negando la implementación de un instrumento de control económico y político que fomenta y mejora la transparencia de esta institución". "

La actitud mostrada por CC y PSOE en el Cabildo de Tenerife en este asunto levanta sospechas en el grupo de Podemos porque "esta postura denota que podrían haber posibles excesos en las cuantías económicas invertidas para el hospedaje de su equipo político". "El alegato de que esos importes no necesitan una limitación si están correctamente justificados no nos parece convincente, puesto que los argumentos que lo acrediten pueden ser muy interpretables y no están sometidos a ningún control de tipo económico o político", puntualiza Hormiga.

El grupo de Podemos en el Cabildo tinerfeño pedirá al grupo de Gobierno que explique "cuáles son las razones que llevaron a no incluir la mencionada propuesta de modificación de la Intervención en las Bases de los Presupuestos", concluye la consejera Mila Hormiga.