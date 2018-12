El invierno es para los videojuegos

La Tenerife Lan Party (TLP) se ha convertido para muchos jóvenes tinerfeños en una cita ineludible del verano. El final de curso suponía trasladar el ordenador hasta el Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife para pasar toda una semana disfrutando de internet de alta velocidad y animados espectáculos durante una de las citas más destacadas con las nuevas tecnologías, los videojuegos y las nuevas tendencias de la Isla. Ahora, la TLP ha decidido crecer y, durante estos días, se ha celebrado en Adeje la primera edición de la TLP Winter, donde la tecnología, los E-sports, las nuevas tendencias y el aprendizaje han tenido una nueva cita en Magma Arte & Congresos, entre el pasado el miércoles 5 y el domingo 9.

Con el objetivo de crecer entre los turistas y reafirmarse como un producto para la familia, TLP Winter ofreció durante los últimos días una variada oferta de videojuegos en diversas arenas que permitieron al visitante disfrutar de los grandes éxitos, como League of legens, Clash Royale, Cs:Go o Hearthstone. Además, esta zona presentó dos grandes novedades con respecto a la edición de verano. Los puestos de Just Dance reunieron a diferentes grupos de jóvenes que demostraron su s habilidades en el baile y que no pararon de bailar durante la mañana de ayer ni para beber agua. Además, TLP VR experience permitió a los asistentes vivir un videojuego desde dentro. Así, a través de gafas de realidad virtual, cascos, zapatos especiales y todo un cinturón cargado de tecnología, los usuarios corrieron para salvar su vida y acabar con los esqueletos que les atacaban. La joven Nadia Arteaga, de 10 años, llegó con sus padres desde Santa Cruz de Tenerife y fue directa a este juego para vivir la experiencia desde dentro.

El acceso al Magma ya mostraba cuál era parte del espíritu de esta nueva edición de TLP ya que varios puestos ofrecían información y demostraciones ideadas específicamente para las familias. Y es que uno de los objetivos de esta cita era atraer al público familiar por lo que los padres han tenido la oportunidad, durante los últimos días, de descubrir los secretos del mundo de los videojuegos para poder acompañar a sus hijos durante las horas de juego y, además, se han llevado a cabo talleres de robótica con el objetivo de dar a conocer, no solo la parte lúdica de este sector, sino que además puede convertirse en una profesión futura para los más pequeños de la casa.

En este sentido también ha girado la parte profesional de TLP Winter: TLP Innova. Entre el viernes y el sábado, esta zona albergó más de 15 horas de charlas en las que se habló de manera específica sobre los videojuegos. Diversos profesionales del sector debatieron sobre los retos a los que se enfrenta el sector y las ventajas de desarrollarlos en Canarias, con sus ventajas fiscales.

Los 450 jóvenes que pasaron los últimos cinco días en la zona Lan Party del Magma disfrutaron, además, de un broche de oro en la noche del sábado puesto que la organización anunció que todos ellos cuentan con una reserva de plaza para la zona Lan de la TLP 2019 en el Recinto Ferial, que se celebrará el próximo mes de julio.

La zona Lan Party de la TLP Winter ha contado con las mismas características que la que toma forma cada verano en el Recinto Ferial, con 20 gigas de ancho de red durante las 24 horas del día para que los participantes no dejen de jugar. A pesar de que, tras cinco jornadas de actividad, el cansancio ya empezaba a aflorar en las caras de algunos de los teleperos, muchos de ellos apuraron los últimos minutos de la cita y no pararon de jugar hasta pasado el mediodía. Es el caso de Yeray Hernández, Nico Vargas y Oliver Guerrero, que forman parte del mismo clan y que llegaron a Adeje desde el norte de la Isla para probar esta nueva experiencia de la TLP durante el invierno. "Teníamos que aprovechar que organizaban una segunda cita para venir a jugar", comentaron los jóvenes, mientras no apartaban la vista de la pantalla de sus ordenadores y se daban órdenes los unos a los otros para no perder la batalla tecnológica que estaban disputando.

El exterior del Magma albergó la TLP Winter-Con, donde se dieron cita numerosos artistas locales para mostrar sus creaciones. Juapi Coffe Artist ya había participado en ediciones anteriores de la TLP y ayer, mientras enseñaba las ilustraciones que hace con café, explicó que en esta ocasión han destacado las visitas de extranjeros, sobre todo de rusos y alemanes, durante las tardes del fin de semana.

El director de TLP, Marce Concepción, recordó que el equipo de trabajo para esta cita que concluyó ayer ha sido de más de 300 personas que han trabajado para crear un producto diferenciado de la TLP de verano. "Los videojuegos son fenómenos globales, que atraen tanto a los canarios como a personas de todo el mundo, por lo que organizar esta cita en el sur de la Isla nos ha permitido abrir nuestras puertas a los turistas", comentó Concepción, quien destacó que la cita de estos días "se ha convertido en la TLP más bonita hasta el momento porque la hemos hecho a contrarreloj pero ha salido muy bien".

Como no podía ser de otra forma, TLP Winter concluyó ayer con uno de los concursos más emblemáticos de este tipo de citas: el concurso de cosplay. Desde las primeras horas de la mañana, varios de los participantes mostraron sus laboriosos trajes, con los que se subieron al escenario desde primera hora de la tarde para trasladar a los espectadores a los videojuegos y a las series de animación más conocidas. Y, así, concluyó este evento de videojuegos que, parece, ha llegado para quedarse.