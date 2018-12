El PP reclama a Coalición un plan de movilidad "serio y riguroso" para Tenerife

El Partido Popular reclama a Coalición Canaria un plan de movilidad "serio y riguroso" para la Isla". El presidente del PP de Canarias, Asier Antona, aseguró ayer que el Gobierno de Canarias y el Cabildo Insular de Tenerife se encuentran "tan colapsados como las carreteras de la Isla", y anunció que "la falta de gestión, los atascos y el colapso acabarán en mayo con treinta años Coalición Canaria", en referencia a la próxima cita electoral.

Antona, acompañado del presidente del PP tinerfeño, Manuel Domínguez; del coordinador general del PP canario, Lope Afonso; la diputada nacional Ana Zurita, y la portavoz municipal en el Ayuntamiento de Santa Cruz, Zaida González, mantuvo un desayuno de trabajo con un grupo de unos 40 empresarios de la construcción de la Federación Provincial de la Construcción de Santa Cruz de Tenerife, Fepeco, encabezados por su presidente, Óscar Izquierdo.

Al término del encuentro, Antona aseguró que "el problema de las carreteras no es un asunto aislado, también hay colapso en las listas de espera sanitarias, en las listas de espera para acceder a una vivienda digna, en las personas con discapacidad o dependencia, por lo tanto no es un problema de recursos económicos, como he dicho en muchas ocasiones, sino un problema de gestión política".

El líder popular exigió al "que se firme ya" el convenio de carreteras que dejó cerrado el anterior Gobierno de la nación, al tiempo que recordó que hay más de 75 obras pendientes que no se podrán ejecutar por "la falta de previsión" del Cabildo de Tenerife y el Gobierno de Canarias en materia de carreteras.

Por su parte, el presidente del PP en Tenerife, Manuel Domínguez, recordó que su partido ha dado por roto el "pacto por Tenerife" que incluía el cierre del Anillo Insular.