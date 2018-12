Los alcaldes del Sur reclaman una unidad de oncología en el Hospital de El Mojón

Los alcaldes de Adeje y Arona hacen un llamamiento para el que Sur tenga una unidad de oncología en el Hospital. Así lo reivindicó ayer el mandatario aronero, José Julián Mena, en la presentación de la XVI Carrera por la Vida. Mena pidió "una unidad oncológica que esté en el hospital público del sur", una demanda que secundó el alcalde adejero, José Miguel Rodríguez Fraga, quien añadió la necesidad de poner en marcha una solución a la movilidad "puesto que las personas enfermas que tienen que desplazarse a los hospitales, además de padecer su enfermedad y los efectos de los tratamientos, deben enfrentarse a las colas".

Por su parte, la Carrera por la Vida, que se celebrará este año el 16 de diciembre ,tiene como objetivo reunir a más de 5000 personas. Así lo informaron los dos mandatarios en la rueda de prensa ofrecida junto a la presidenta de la Fundación Walk For Life, Brigitte Gypen. La convocatoria también ha servido de marco para presentar al padrino de la Carrera en la XIV edición, el cantante adejero Agoney quien ha manifestado su satisfacción por poder apadrinar un evento que, según ha asegurado "para mí es muy importante. "No es la primera vez que participo, ya otros años he cantado".

Agoney también aparece en el Calendario Solidario de Carrera por la Vida, prestando su imagen en uno de los meses. En la pasada edición, Carrera por la Vida congregó a más de 4.500 personas que participaron y se recaudaron más de 20.000 euros para la lucha contra el cáncer.

En esta XIV edición, la Carrera saldrá a las 11 de la mañana de la llamada milla de oro de Arona y finalizará en la Plaza Salytien en el municipio de Adeje, tras un recorrido de cuatro kilómetros. Antes del inicio de la caminata, se realizan numerosas actividades en el punto de encuentro y participan cantantes de la Isla. En este sentido, Agoney ha querido hacer un alegato a su calidad artística "tenemos artistas tan grandes en este pueblo y en la isla como Ainhoa o María que a veces ignoramos, párense a escuchar porque va a ser increíble". El cantante ya de fama internacional ha adelantado que, además de seguir viviendo en Tenerife, "pronto sacaré mi segundo single después de Quizás y ha expresado sus ganas de dar a conocer la música que está componiendo "desde el corazón".

Solidaridad

Durante la rueda de prensa, Mena afirmó además que el día de la Carrera "es un día de mucha ilusión, pero desde la concienciación que se debe tener permanentemente. No es solo un día sino 365 días en los que estamos implicados y concienciados".

Por su parte, Fraga renovó el compromiso del municipio con una Carrera que "expresa una manera de ser de este sur que se instala en el valor de la solidaridad con un problema que padecen sobre todo las mujeres. "La carrera ayuda a hacerlo visible, a apoyar a esas mujeres, que por fortuna cada vez son más las que la superan, y además, el evento hace visible la necesidad de la detección precoz y que tenemos carencias para tratar esta enfermedad", agregó.

Mientras, Gypen agradeció la participación y colaboración de numerosas empresas y colectivos que se vuelcan en este evento "ya sea con la imprenta, el merchandising, transporte, salas, etc." Asimismo ha agradecido también la implicación de las personas voluntarias que durante todo el año trabajan "para hacer esta carrera más grande".

Gypen destacó como novedades, la eliminación de los globos en un compromiso por el medioambiente y su sustitución por banderines. Otra de las novedades de este año, ha explicado la presidenta, ha sido la creación de un Flashmob con una coreografía que se realizará en la meta el día de la Carrera. Todas las personas están invitadas a aprender los pasos para poder acompañar este movimiento solidario multitudinario. La coreografía puede aprenderse a través del vídeo preparado para la ocasión y que se encuentra publicado en los canales de los Ayuntamientos de Adeje, Arona y de la Carrera por la Vida así como en sus respectivas redes sociales.

Sobre la inversión del dinero recaudado en la pasada edición, Gypen explicó que se ha desarrollado el proyecto Braproject, que consiste en proporcionar sujetadores específicos para las personas que han sufrido una mastectomía "los sujetadores son carísimos y no todas se lo pueden permitir". Otro de los proyectos en los que se ha invertido es en el desarrollo de la biopsia líquida y en el servicio de fisioterapia oncológica, aparte de las actividades desarrolladas en la Sala Rosa, proyectos de investigación, así como el proyecto Kilómetro Solidario que tiene como fin ofrecer un servicio de transporte para pacientes oncológicos residentes en el sur de Tenerife.

Mascota

La rueda de prensa ha contado con un elemento sorpresa que ha consistido en la presentación de la mascota, una mariposa que aún no tiene nombre ya que se hará un llamamiento por las redes para elegirlo. Agoney también ha tenido unas palabras para la elección de la mascota ya que se ha llevado una sorpresa y ha explicado que "mi madre falleció hace unos meses y cuando volví a cantar, en esa ocasión en Portugal, tras un momento de emoción, en el suelo del escenario vi una mariposa".