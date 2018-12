Tenerife participa en Viena en la reunión de coordinación del proyecto europeo sobre flujos migratorios

El Cabildo de Tenerife será una de las administraciones públicas que estará presente en la próxima reunión de coordinación del proyecto europeo Snapshots from the borders, una iniciativa de la que forma parte desde octubre de 2017 y donde están integrados otros 13 países europeos. El objetivo de este proyecto es mejorar la comprensión crítica acerca de las causas determinantes de los flujos migratorios hacia las fronteras europeas y la creación de una sólida red de municipios fronterizos entre los que hacen frente a las emergencias de los refugiados.

El vicepresidente socioeconómico del Cabildo, Efraín Medina, recordó que en el marco de este proyecto se han llevado a cabo importantes actuaciones en la Isla. Así el pasado 20 de junio, con motivo del Día Internacional de las Personas Refugiadas se celebró un seminario con periodistas bajo el lema La responsabilidad de comunicar con perspectiva de Derechos Humanos. Además, añadió que en el marco del Open Space Intercultural, celebrado el 30 de junio, se presentó formalmente a la sociedad tinerfeña los contenidos y objetivos del proyecto y que durante la celebración del festival local Infotainment, el 15 de septiembre, se aprovechó para dar a conocer en profundidad el proyecto.

En este contexto, el técnico responsable de los programas de diversidad del área de Empleo, Comercio, Industria y Desarrollo Socioeconómico, Julio Ramallo, viajará el próximo 9 de diciembre a la segunda reunión de Coordinación de este proyecto europeo, que tendrá lugar en Viena entre el 10 y el 12 de diciembre. En la cita se expondrán las directrices necesarias para la ejecución de las nuevas actividades, así como la ejecución de los informes financieros y de justificación de los gastos del proyecto.

Este trabajo se completa con la publicación de una investigación participativa sobre los movimientos migratorios en Tenerife, en la que se incluyen 23 entrevistas personales. Asimismo, se ha elaborado el vídeo 'No move bricks in the Wall Compaign', donde 10 personas (políticos, periodistas, funcionarios y ciudadanos) aportan respuestas a tres preguntas sobre esta temática.

Por último, la XVIII Jornada Técnica de OBITen, sobre las fronteras físicas y morales en las ciencias sociales, cerró su sesión con la presentación del proyecto europeo Snapshots from the borders. Esta iniciativa pone en contacto a diferentes territorios fronterizos de cara a recoger propuestas de la sociedad y las administraciones para mejorar las políticas migratorias y la labor que se realiza en las fronteras.