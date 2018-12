Sylvester Stallone despide Tenerife tras dos semanas de rodaje

Rodaje ´Rambo V: Last Blood´ en Tenerife (España)

El protagonista principal de Rambo, Sylvester Stallone, se despide de Tenerife después de dos semanas de rodaje. El famoso actor de Hollywood ha pasado por muchos de los barrios de la capital chicharrera y no pasó desapercibido hace unos días en Llano del Moro.

Escolástico Gil, alcalde del municipio de El Rosario, aprovechó la visita de Stallone e inmortalizó un momento junto a él. Además, dedicó en su página personal de Facebook unas palabras:

"Quién me iba a decir a mí que más de 40 años después de ver "Rocky" en el cine en 1977, iba a conocer a Sylvester Stallone gracias al rodaje de "Rambo V" en el municipio del que ahora soy alcalde. Aunque siempre fui más de Rocky que de Rambo no puedo sino mostrar aquí mi simpatía por la naturalidad y la sencillez con la que me saludó, en una fría noche de Llano del Moro, una leyenda viva del cine".

Stallone ha tomado rumbo a Los Ángeles este mismo lunes, saliendo desde el Aeropuerto del Norte a primera hora de la mañana en su jet privado.