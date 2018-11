Cabildo y AENA negocian incluir la nueva terminal del Sur en el próximo DORA

El Cabildo de Tenerife y Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) han comenzado a escucharse mutuamente para avanzar hacia la mejora del aeropuerto del Sur. Después de las críticas lideradas por el presidente de la Corporación insular, el nacionalista Carlos Alonso, sobre la licitación que ha sacado el gestor para construir un edificio de conexión entre las dos terminales existentes, proyecto que viene caminando desde 2015 y que él considera insuficiente, ambos organismos mantuvieron un encuentro a puerta cerrada para empezar a negociar el desarrollo a partir de 2022 de un tercer espacio que dé respuesta a la demanda empujada por el mandatario.

El titular de la Institución asumió después de la reunión que la nueva terminal que se pide para el aeródromo sureño no se ejecutará dentro del presente Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA), un planeamiento firme de las inversiones que va a llevar a cabo hasta el año 2021 y que realizó la entidad pública adscrita al Ministerio de Fomento cuando el Partido Popular estaba en el Gobierno central.

Carlos Alonso especificó que el Cabildo ha mostrado en ese encuentro su posición contraria a la conexión entre las dos terminales porque considera que "no cumple las condiciones y que es mejorable", pero indicó que AENA ha dicho que es el proyecto "que va a hacer" porque, "efectivamente, incluye alguna mejora, por ejemplo que el pasajero no tendrá que subir de nivel para pasar el control de seguridad y luego volver a bajar", reconoció. Por tanto –resumió– ahí "no hay acuerdo", desoyendo así la solicitud de la Corporación insular para que paralice la licitación al defender que "no es la solución que necesita el aeropuerto a largo plazo". En su opinión, debe desarrollarse una terminal "conforme a la calidad que tiene el destino, que cumpla las exigencias de funcionamiento y que se coordine con el intercambiador del tren" del Sur.

La realidad es que el gestor nunca se ha posicionado públicamente sobre la posibilidad de incluir el edificio demandado en el futuro Documento de Regulación, que comenzaría a aplicarse a partir de 2022, y es precisamente eso lo que ha comenzado a negociarse. "Estamos empeñados en poner las bases para que en el próximo DORA tengamos una terminal acorde con las necesidades que tiene el aeropuerto", declaró el mandatario.

Según detalló, el encuentro de ayer –celebrado con el presidente de AENA, Maurici Lucena, y en el que también estuvieron el vicepresidente del Cabildo, el socialista Aurelio Abreu, y otros cargos de ambos organismos– no fue conclusiva. Lo único que se concretó fue un nuevo emplazamiento para celebrar una nueva reunión en la que AENA "presente un análisis de lo que quieren incluir en el nuevo DORA" y la Institución tinerfeña remita al gestor una lista "de lo que nosotros consideramos esencial", como la tercera terminal.

La previsión –apuntó– es que la cita, de carácter "técnico", tenga lugar a principios de año, ya que ahí la entidad tendrá una posición "más formada", porque actualmente ya tiene "una propuesta del plan director y está analizando las medidas funcionales del aeropuerto", y el Cabildo aportará su opinión sobre qué debe ofrecer ese edificio en base a la asistencia que ha contratado.

El vicepresidente de la Corporación insular celebró que se haya iniciado este proceso de negociación "esperanzador para la Isla" con el compromiso del Gobierno central, en manos de los socialistas en estos momentos.