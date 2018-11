El Gobierno insular da luz verde a los 884 millones de presupuesto con el aval del PP

El Cabildo de Tenerife ya tiene presupuesto para el próximo año. El Gobierno insular -Coalición Canaria (CC) y Partido Socialista (PSC)- dio luz verde ayer al reparto de los 884 millones de euros que configuran las cuentas de 2019 con el visto bueno de los populares en una sesión extraordinaria en la que el servicio de Intervención tuvo especial protagonismo. El órgano fiscalizador informó de manera favorable aunque condicionado a este documento, ya que realiza diversas observaciones y salvedades que según deja por escrito deben valorarse o subsanarse. La más llamativa, centrando parte del debate plenario, es la que tiene que ver con la concesión de un total de 21 millones en subvenciones a dedo a través de la Corporación y del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria.

El auditor de la Institución advierte en su informe de la necesidad de incorporar al expediente presupuestario las diferentes motivaciones que justifiquen la aprobación de cada una de las ayudas a otorgar ya que, al darse de forma directa, hay que "garantizar que también en estos casos no se incumple el principio de igualdad" recogido en la Constitución Española.

El director insular de Hacienda, Juan Carlos Pérez Frías, respondió en la sesión a algunas de las advertencias hechas por el órgano de control y cuestionó su criterio a la hora de exigir esa motivación, ya que opina que hay "fundamento de sobra para el trato singular" a través de esas subvenciones nominativas, que según subrayó se ajustan a la legalidad vigente. Pese a la discrepancia, el responsable del área se comprometió a incluir esas explicaciones en el plan anual que estima poder aprobarse el próximo mes.

El interventor, Antonio Messía, que no es la primera vez que llama la atención sobre este asunto con anterioridad debido al incremento registrado desde 2016 (un 813%), dejó claro al pleno que la necesidad de justificar la concesión de cada una de ellas no obedece a "opiniones personales". "Con imparcialidad y objetividad, he intentado describir la cuestión", puntualizó.

Según explicó, la importancia de que haya una motivación se debe a que con estas subvenciones "se da un trato singular" a determinadas entidades porque reciben fondos públicos del Cabildo de forma directa, lo que constituye un "acto discrecional" que podría convertirse "en una arbitrariedad" si se carece de justificación.

Posicionamientos

El portavoz de Podemos en la Corporación insular, Fernando Sabaté, resaltó el nivel de "discrecionalidad" de estas subvenciones nominativas y defendió una enmienda a la totalidad del presupuesto para "poner de manifiesto que existe otro modelo de Isla posible y necesaria", pues defendió la creación de empleo a través de los servicios sociales y la restauración medioambiental, por ejemplo.

Pese a sus argumentos, la enmienda fue rechazada por CC, PSC y PP, que votaron a favor de las cuentas con los cinco consejeros de Podemos en contra.

Argumentos

El director de Hacienda defendió que la distribución de los 884 millones del Cabildo para 2019 se realiza sobre todo en torno a la cohesión social, con 400 millones de euros; el crecimiento sostenible, con 300 millones; y la capacitación de las futuras generaciones a través del área Tenerife 2030, con 103 millones. Pérez Frías indicó además que, como su aprobación se ha adelantado un mes, eso permitirá que entre en vigor en enero y que se mejore su gestión. Un presupuesto "optimista" que crece un 4,4% respecto al presente año y que se articula en torno al Marco Estratégico de Desarrollo Insular (MEDI), especificó.

Aunque el portavoz del PP, Sebastián Ledesma, dijo que le preocupan "bastante" los condicionantes del interventor y que no comparte la gestión del Gobierno insular, indicó que su grupo ha tomado "una posición constructiva" y considera que "este es el camino para que los ciudadanos se vean beneficiados". Pero su apoyo al presupuesto -avisó- no supone que el partido vaya a hacer una oposición "más light y suave", sino que seguirá criticando actuaciones que considera incorrectas, como la escasez de fondos dedicados al Circuito del Motor.

José Antonio Valbuena, en nombre de los socialistas, aseveró que la distribución hecha de los 884 millones demuestra que se ha trabajado poniendo a la Isla por encima de los intereses partidistas y declaró que el Cabildo se ha convertido en una administración de referencia con capacidad de maniobra "clara y ágil" frente a otras, como el Gobierno de Canarias. "Existen problemas que resolver y trabajo que desarrollar, pero año a año la foto de la Isla mejora. Ojalá el Gobierno de Canarias tuviese la misma capacidad de gestión", dijo el portavoz del PSC.

El nacionalista Alberto Bernabé celebró entre otros aspectos del presupuesto que el nivel de endeudamiento de la Corporación se situará por debajo del 20% en 2019, pasando de los 120 millones que se destinaban a este fin hasta 2014 que, sumado a la deuda estatal y autonómica, suponía una "mochila" para cada ciudadano de 632 euros, frente a los 120 de la actualidad.