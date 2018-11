"Disculpen las molestias pero nos siguen matando". Este lema tan elocuente, que se vio ayer en uno de los muchos carteles de la concentración en La Laguna, resume el sentir de las miles y miles de personas que se manifestaron en toda España contra la violencia machista. Pero hubo muchos lemas más: "Hoy no están todas nuestras voces juntas porque desde la tumba no se puede gritar", "Ninguna es libre hasta que todas seamos libres", "No nos morimos; nos están asesinando", "Abajo el patriarcado", "A(r)mate mujer para la revolución"... Estas proclamas se pudieran leer al mediodía en las calles del casco histórico de Aguere durante una marcha, a la que asistieron más de un millar de personas. La concentración partió de la plaza del Cristo y terminó en la plaza de la Constitución, donde se leyó el manifiesto oficial de la jornada reivindicativa.

"Ni una menos" fue otro de los gritos unánimes que se escucharon ayer por toda la geografía española para exigir el fin de la violencia machista y del rearme de la violencia patriarcal en las multitudinarias manifestaciones que se han sucedido en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Una jornada que se tiñó de negro con un nuevo crimen machista: una mujer senegalesa de 44 años y madre de dos hijos, vecina de Monzón (Huesca), fue asesinada, al parecer, por su exnovio, que ya ha sido detenido [más información en la página 42].

Esta última víctima eleva a 45 las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que va de 2018, un año en el que 37 menores han quedado huérfanos. Desde 2003, 973 mujeres han sido víctimas de crímenes machistas y 27 menores han sido asesinados desde 2013, informó la agencia Efe.

Para recordar a todas estas víctimas y exigir el fin de estos asesinatos, la sociedad española se ha echado a la calle. Una gran manifestación ha entonado en el centro de Madrid el "Ni una menos, libres nos queremos" contra la violencia machista y ha exigido que "se deje de matar a mujeres por el simple hecho de serlo". 12.000 personas, según la cifra facilitada a Efe por la Delegación del Gobierno, marcharon desde la Plaza de Cibeles hasta la Puerta del Sol, donde en el mítico kilómetro 0 los colectivos organizadores han exigido que se suspenda el régimen de visitas a los maltratadores como medida cautelar, entre otras reivindicaciones.

Barcelona, Valencia, Santander

En Barcelona, y bajo el lema "Juntas socavamos el orden patriarcal", miles de mujeres convocadas por la plataforma Noviembre Feminista centró su reivindicación "en las violencias institucionales, las legislativas, ejecutivas y judiciales", por lo que el final de la marcha ha sido ante el palacio de Justicia. En Valencia, miles de mujeres han denunciado unas agresiones machistas que no solo matan a mujeres y el incumplimiento sistemático de las medidas de protección de la Ley Integral contra la Violencia de Género, además de pedir la prohibición de la prostitución y los vientres de alquiler y reclamar la implicación del hombre para acabar con esta lacra.

Las jóvenes han sido mayoría en la multitudinaria manifestación que ha recorrido el centro de Palma en la que las autoridades asistentes han recalcado la importancia de la perspectiva de género en el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de la formación y de la sensibilización. También destacaba la presencia de chicas y chicos jóvenes en la marcha de Santander, en la que se han exigido cambios legales que protejan a las mujeres y reclamado una mayor formación de los jueces.