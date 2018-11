Una estafa que roba la identidad

Irene Morillo ha perdido su identidad. Sus datos son utilizados ahora, una y otra vez, para estafar a gente sin que nadie, hasta el momento, haya puesto freno a esa situación. Desde hace casi dos años, vive desesperada por acabar con las denuncias que recibe constantemente y que le han costado casi 3.000 euros por hechos que en realidad no ha cometido. En estos momentos no solo busca ayuda, sino también avisar a otros de que tengan cuidado.

Tal y como adelantó el programa de televisión Buenos Tardes Canarias, todo comenzó cuando la tinerfeña decidió en febrero de 2017 alquilar una vivienda en Gran Canaria. Se interesó en un portal de internet de compraventa por una de las ofertas que publicitaba y, fácilmente, contactó por correo electrónico con los supuestos propietarios que, pese a que le indicaron que aún no podía ver el inmueble, le solicitaron 1.000 euros de fianza y su DNI. Ante las dudas que le generó la situación tras conversaciones intercambiadas por email, Irene comprobó que realmente esas personas no eran los verdaderos dueños, pero el problema es que ya les había dado una copia de su documento de identidad. Tanto ellos como la afectada denunciaron ante la Policía Nacional, aunque hasta el momento no le han comunicado nada sobre la investigación, y lo más grave es que desde ese momento los estafadores han utilizado su documento de identidad para robar a otras personas con esa misma fórmula.

Durante estos casi dos años, Irene explica que la han denunciado en varias ocasiones diversas víctimas, llegando incluso a ser detenida, estar en busca y captura y a tener que comparecer ante un juez en multitud de ocasiones. "Me he gastado lo que no está escrito", con el absentismo laboral que conlleva, y "siento frustración porque no puedo cambiar mi DNI y no sé cuántas veces voy a tener que demostrar mi inocencia". De hecho, comenta que hace apenas unos días contactó con ella una nueva familia afectada que llevaba días intentando ver el piso que supuestamente iba a enseñarles en Mallorca, ya que explica que una vez reciben el dinero cierran las vías de comunicación abiertas y la gente, con la angustia, la busca a través de las redes sociales.

La tinerfeña, de 35 años, se siente desesperada porque han utilizado sus datos para crear cuentas bancarias y perfiles de Whatsapp para hacerse pasar por ella, y la única respuesta que ha recibido es que, hasta que no detengan a los infractores, no podrá hacer nada frente a esta situación.

Tras pasar todo este tiempo sin solución, ha decidido hacer público su caso para buscar jurisprudencia y encontrar a gente que haya pasado por lo mismo con el objetivo de recuperar su identidad. "No tengo miedo, pero vivo mi día a día con gente que usa mi nombre", lamenta.