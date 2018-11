Los vídeos promocionales de la Isla, entre las 20 mejores producciones turísticas

Los vídeos promocionales de Tenerife Memories of a Destination y Where? Te nerife se encuentran entre las mejores producciones audiovisuales del mundo. Ambas han sido nominadas al premio de mejor producción turística internacional en el circuito del Comité International de Festivales de Filmes Turísticos (Cifft). Memories of a Destination ha conseguido situarse en la posición número nueve, y Where? Tenerife, en el 18.

El reconocimiento de la Cifft ha tenido lugar en Viena durante el Grand Prix Cifft, que ha culminado toda la temporada y donde se reconoció y premió a las mejores películas de turismo del mundo, con el apoyo de la OMT (Organización Mundial de Turismo), entre otras organizaciones. El evento se realizó en la Cámara de Comercio de Viena y contó con la presencia de embajadores, directores de turismo, empresas de producción, periodistas, etc.

El consejero insular de Turismo, Alberto Bernabé, muestra su satisfacción por el reconocimiento que supone para ambos vídeos estar en el top 20 de los mejores del planeta en su ámbito, "lo que, además de evidenciar la calidad de las producciones, supone una inestimable promoción de los atractivos de la Isla, tanto de sus vinos y gastronomía como de sus excelentes cualidades como plató para rodajes".

Las dos piezas audiovisuales han obtenido multitud de premios en los diferentes certámenes en los que se han presentado, entre los últimos, el Delfín de Plata del Festival Cannes Corporate Media & TV Awards en la categoría de vídeos turísticos. Memories of a Destination ha obtenido también recientemente el premio del Festival de Zageb en la categoría de Mejor filme turístico de Vinos y Gastronomía.

En el listado de premios obtenidos, una decena, se incluyen premios como el del festival Tourfilm Riga, que concedió el primer y tercer premio, respectivamente, en las categorías Culture Tourism y Tourism Services, a los vídeos Memories of a Destination y a Where? Tenerife. Ambas piezas han sido premiadas también en los Golden City Gate de la feria turística alemana ITB. Memories of a Destination ha logrado además reconocimientos en el Istambul International Tourism Film Festival y en el ART&TUR, todos ellos dentro del circuito del Comité International de Festivales de Filmes Turísticos (Cifft).