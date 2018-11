´Rambo V´ ya rueda en la Isla

Rambo V: Last Blood ya rueda en Tenerife. El equipo técnico de la superproducción americana y algunos de los actores de la película, como el español Sergio Peris-Mencheta que dará vida al malvado villano del filme, comienzan hoy en el municipio de Santa Úrsula el rodaje de la saga protagonizada por Sylvester Stallone. Los responsables de la grabación de está quinta entrega, ambientada en México, también se hospedarán en el Valle de La Orotava aunque no estarán acompañados del gran protagonista, ya que Stallone aún no ha aterrizado en la Isla y no visitará la localidad norteña.

El principal punto del rodaje será un chalet ubicado en la prestigiosa urbanización Vista Paraíso -en la calle que lleva su mismo nombre- propiedad de una alemana que reside en la Isla. Este inmueble, que cuenta con unas espectaculares vistas al norte de la Isla y el océano Atlántico, ha sido el elegido por la dirección de la película para convertirlo en la casa de Hugo Martínez, a quien da vida Sergio Mencheta. No obstante, el Ayuntamiento asegura que no será necesario llevar a cabo ningún corte de tráfico en esta vía salvo el puntual en el momento en el que los camiones del equipo técnico lleguen a la zona, por lo que el tránsito de vecinos no se verá afectado.

El segundo enclave importante para llevar a cabo la grabación es el polideportivo de El Calvario que durante estos días será el centro de operaciones del rodaje. Las instalaciones ya fueron cerradas ayer y permanecerán así durante los tres días que durará el rodaje, es decir hasta el sábado. No obstante, según fuentes municipales, no se descarta que pudiera prolongarse algunos días más debido a las inclemencias meteorológicas.

Desde el Ayuntamiento de Santa Úrsula aseguran que todos los pormenores del rodaje se están llevando a cabo con secretismo pero esperan que los protagonista del filme, entre los que también están los españoles Óscar Jaenada y Paz Vega, visiten algunos restaurantes y locales del municipio. Así, el Consistorio pone de relieve la repercusión económica para el comercio local y la promoción turística en el exterior que conlleva este rodaje, al tiempo que apelan a la comprensión de los vecinos por los posibles inconvenientes que les pueda ocasionar la filmación.

El rodaje en Tenerife de la cinta de acción dirigida por Adrian Grunberg y con guión del propio Stallone y de Matt Cirulnick da el pistoletazo de salida en Santa Úrsula pero también incluye otras localizaciones de la Isla, como Puerto de la Cruz o la capital tinerfeña. Así, en Santa Cruz los enclaves elegidos han sido el barrio de Cepsa, Ifara, Somosierra, Taco y Barrio Nuevo.