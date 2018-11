El astronauta de ocho años que vuela por primera vez

"Al principio estaba un poco nervioso. Casi me choco contra alguien". Ángel Pineda, futuro astronauta de ocho años, recuerda aún emocionado su primer vuelo en parapente. Fue este sábado, en Los Realejos, en el marco del festival Parafest Sin Barreras 2018. Ángel es hijo de María del Mar Caraballero y Gabriel Pineda, y además de tener la intención de trabajar algún día para la NASA o la Agencia Espacial Europea (para lo que promete esforzarse en los estudios) está haciendo sus pinitos como youtuber. Con una forma de expresarse más académica de lo habitual en niños de su edad (fruto de la etapa de aprendizaje con su logopeda), Ángel es un niño feliz, como cualquier niño, que hace lo que cualquier niño y que tiene, como cualquier niño, su particular "condición de vida", en palabras de su madre. En su caso un trastorno del espectro autista (TEA) con el que conviven él y su familia y que entre todos han convertido en reto, potencial y ejemplo.

"Es un novelero, ahora es youtuber", relata María del Mar. Lo es desde hace poco, explica el propio Ángel, desde "hace un mes o así". Eso sí, al hablar con él se le nota más ilusión cuando se le pregunta por su idea de ser astronauta que por su recién empezada aventura con la red social de vídeos. Así que con semejante vocación, no sorprende que Ángel llevara soñando con el momento de volar en parapente desde el mismo instante en que resultó ganador del sorteo de la Asociación Activoz para ser uno de los participantes en el Parafest Sin Barreras 2018. Este joven santacrucero fue de este modo uno de los niños que tuvieron la suerte de lanzarse desde La Corona de Los Realejos para sobrevolar el norte de la Isla. Su madre reconoce que hubo momentos en que dudó si dejarlo echarse a los cielos o no, pero optó por seguir una vez más la pauta por la que tanto ella como su familia se han regido desde que conocieron que Ángel es un niño con TEA, es decir, por "no ponerle ningún tipo de barrera". Un principio que comparte con los otros padres que integran la Asociación Activoz, la organización por la diversidad funcional, donde ya se han puesto como nuevo reto hacer el Camino de Santiago.

"Nunca le hemos ocultado nada, él va donde va su hermana, hace lo que hace su hermana, y como a ella, no le ponemos barrera alguna", explica María del Mar, que recuerda la ilusión de Ángel cuando vio cómo su aventura en Los Realejos había llegado a las páginas de este diario. De modo que si el sábado había cumplido la ilusión de su vida, como se encargó de dejarles claro a sus padres para que no se les ocurriera prohibirle el vuelo en parapente, la alegría resultó doble al ver cómo fue uno de los jóvenes parapentistas cuya preparación para el salto mereció la atención de la cámara de la fotoperiodista de LA OPINIÓN DE TENERIFE Delia Padrón. "No me lo puedo creer, he salido en el periódico", cuenta entre risas María del Mar la reacción de su hijo.

En la vida de Ángel, por cierto, hay también tiempo para ser parte del Coro de Voces Blancas, todo combinado, claro está, con las peleas, los logros, las frustraciones y, en fin, la vida de cualquier niño. Un niño, eso sí, al que es raro no querer en cuanto se lo conoce, algo que ya había anticipado su madre y que se confirma cuando se habla con él. La suerte a la que alude María del Mar es la de haber contado en el aprendizaje familiar sobre el TEA y en el desarrollo del propio Ángel con los "enormes profesionales" con que cuenta la Universidad de La Laguna en su departamento de Atención Temprana, con nombres como el del profesor Miguel Llorca, coordinador del Aula de Psicomotricidad. Con ellos y con la Asociación Activoz. Pero sobre todo con la firme convicción de que el trastorno del espectro autista de su hijo (que apunta a un posible síndrome de Asperger) es algo con lo que convivir sin dramas, sin miedo, sin autolimitarse y sin ocultar. Y esto es, en definitiva, lo que María del Mar y Gabriel se esfuerzan en hacer ver con el ejemplo de su propio hijo. "Hay niños que nacen rubios, otros morenos, algunos con problemas de audición, por ejemplo, y otros con un trastorno autista, y hay que vivir con ello", expone la mamá de Ángel, al que el festival Parafest le ha permitido cumplir su primer sueño vital.

Parafest Sin Barreras se celebró entre el viernes y el domingo en el municipio norteño de Los Realejos e incluyó entre sus actividades los vuelos para niños. Niños con su particular "condición de vida" y a los que sus familias, en cambio, no han condicionado. La idea de María del Mar y de Gabriel es que el de Ángel sea un ejemplo para los padres con hijos con TEA.